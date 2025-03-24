Олімпіада-2032: змагання з веслування можуть пройти на річці з крокодилами

Австралійська асоціація веслування має побоювання, що річка Фіцрой, де водяться крокодили, не буде відповідати технічним вимогам

Австралійська асоціація веслування висловила занепокоєння, що змагання з веслування на Олімпійських іграх 2032 року можуть відбутися на річці Фіцрой, де водяться крокодили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Зазначається, що уряд Квінсленду готується надати остаточний план розміщення олімпійських об'єктів, щоб провести технічну оцінку будь-якого місця проведення змагань з веслування на Олімпіаді-2032 у Брісбені.

Виконавча директорка Австралійської асоціації веслування Сара Кук заявила, що організація має побоювання, що річка Фіцрой не буде відповідати технічним вимогам Міжнародної федерації гребного спорту.

«Ключовий критерій у цьому питанні – на стандартній міжнародній дистанції не має бути течії. На даний момент проблема в тому, що Міжнародна федерація гребного спорту та Міжнародний олімпійський комітет ще не консультувалися щодо цього місця проведення. Тому у нас просто немає технічної оцінки, щоб зрозуміти, чи це реальний варіант. Течія створює несправедливі умови на дистанції. Крім того, крокодили в річці можуть шокувати іноземних гостей», – сказала Кук.

Нагадаємо, невідомі осквернили статую легендарного канадського хокеїста Вейна Грецькі в Едмонтоні (Канада), закидавши її фекаліями.

Статую Грецькі, який піднімає Кубок Стенлі, встановлено біля домашньої арени клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Едмонтон Ойлерз». Як заявив виконавчий віце-президент із зовнішніх зв'язків OEG Sports & Entertainment Тім Шиптон, наразі проводиться розслідування акту вандалізму.

Варто зазначити, що Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом і підтримку його політики щодо Канади.

Також легендарний хокеїст був присутній на інавгурації Трампа в кепці з гаслом «Make America Great Again». Раніше Трамп пропонував Канаді приєднатися до США як 51 штат. Президент США також звертався до Грецькі, щоб той висунув кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Канади.