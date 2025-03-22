У Канаді осквернили статую друга Трампа

Грецькі критикують у Канаді за дружбу з Трампом і підтримку його політики щодо Канади

Невідомі осквернили статую легендарного канадського хокеїста Вейна Грецькі в Едмонтоні (Канада), закидавши її фекаліями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ctvnews.ca.

Статую Грецькі, який піднімає Кубок Стенлі, встановлено біля домашньої арени клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Едмонтон Ойлерз». Як заявив виконавчий віце-президент із зовнішніх зв'язків OEG Sports & Entertainment Тім Шиптон, наразі проводиться розслідування акту вандалізму.

Варто зазначити, що Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом і підтримку його політики щодо Канади.

Також легендарний хокеїст був присутній на інавгурації Трампа в кепці з гаслом «Make America Great Again». Раніше Трамп пропонував Канаді приєднатися до США як 51 штат. Президент США також звертався до Грецькі, щоб той висунув кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Канади.

На початку березня в Канаді було створено онлайн-петицію з вимогою перейменувати вулицю в Едмонтоні, названу на честь Грецькі.

У Едмонтоні 31-річний шанувальник клуба НХЛ «Ойлерс» Грант Пріт, який з дитинства вболіває за команду, запустив онлайн-петицію з вимогою прибрати ім'я Вейна Грецькі з ділянки автомагістралі, яка носить його ім'я з 1999 року.

Грецькі з 894 шайбами ​​посідає перше місце у списку найкращих снайперів в історії регулярних чемпіонатів НХЛ. На підставі багатьох опитувань хокейних авторів, колишніх гравців, генеральних менеджерів та тренерів Вейна Грецькі вважають найкращим хокеїстом усіх часів.

Нагадаємо, міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання.

Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі». Своє рішення вони пояснили занепокоєнням щодо безпеки: останнім часом проти Tesla в Канаді проходили численні протести, адже власник автокомпанії Ілон Маска є соратником президента США Дональда Трампа.