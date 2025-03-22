Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Канаді осквернили статую друга Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Канаді осквернили статую друга Трампа
Статую Грецькі встановлено біля домашньої арени клубу НХЛ «Едмонтон Ойлерз»
фото: instagram.com/smoothon

Грецькі критикують у Канаді за дружбу з Трампом і підтримку його політики щодо Канади

Невідомі осквернили статую легендарного канадського хокеїста Вейна Грецькі в Едмонтоні (Канада), закидавши її фекаліями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ctvnews.ca.

Статую Грецькі, який піднімає Кубок Стенлі, встановлено біля домашньої арени клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Едмонтон Ойлерз». Як заявив виконавчий віце-президент із зовнішніх зв'язків OEG Sports & Entertainment Тім Шиптон, наразі проводиться розслідування акту вандалізму.

Варто зазначити, що Вейна Грецькі критикують у Канаді за його дружбу з Дональдом Трампом і підтримку його політики щодо Канади.

Також легендарний хокеїст був присутній на інавгурації Трампа в кепці з гаслом «Make America Great Again». Раніше Трамп пропонував Канаді приєднатися до США як 51 штат. Президент США також звертався до Грецькі, щоб той висунув кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Канади.

На початку березня в Канаді було створено онлайн-петицію з вимогою перейменувати вулицю в Едмонтоні, названу на честь Грецькі.

У Едмонтоні 31-річний шанувальник клуба НХЛ «Ойлерс» Грант Пріт, який з дитинства вболіває за команду, запустив онлайн-петицію з вимогою прибрати ім'я Вейна Грецькі з ділянки автомагістралі, яка носить його ім'я з 1999 року.

Грецькі з 894 шайбами ​​посідає перше місце у списку найкращих снайперів в історії регулярних чемпіонатів НХЛ. На підставі багатьох опитувань хокейних авторів, колишніх гравців, генеральних менеджерів та тренерів Вейна Грецькі вважають найкращим хокеїстом усіх часів.

Нагадаємо, міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання

Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі». Своє рішення вони пояснили занепокоєнням щодо безпеки: останнім часом проти Tesla в Канаді проходили численні протести, адже власник автокомпанії Ілон Маска є соратником президента США Дональда Трампа.

Теги: памятник Канада Вейн Ґрецкі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канадців зачепили нові тарифи Трампа
Відповідь за тарифи. Трюдо розповів, що робитимуть канадці із гімном США
4 березня, 21:40
У кав`ярнях Канади подають «канадіано» замість «американо»
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
27 лютого, 13:15
Трюдо: Ми не будемо поспішати з обговоренням питань щодо забезпечення миру, якого ще немає
Канада розглядає можливість відправки військ в Україну – Трюдо
2 березня, 23:21
Таке рішення прийняли у Канаді у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа
Відповідь Трампу: канадська провінція підвищує тарифи на світло для трьох штатів США
10 березня, 21:42
До потенційних геополітичних потрясінь додаються розмови про інфляцію, економічне зростання, а тепер і потенційну рецесію в США
Слова Трампа про рецесію стали катастрофою для IT-секторa США
11 березня, 08:22
Кір легко поширюється серед пацієнтів і може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям
Провінції Канади потерпають від спалаху небезпечної інфекційної хвороби
17 березня, 10:43
США змусять канадців реєструватися під час перебування в країні
США змінюють правила для перебування канадців у країні
12 березня, 10:23
Савлення до США в українців змінилося після сварки Зеленського та Трампа в Білому домі
США більше не дружня країна. Соціологиня розповіла, яким державам довіряють українці
15 березня, 15:57
Президент України отримав запрошення на саміт під час телефонної розмови з премʼєром Канади
Новий прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7
17 березня, 18:00

Новини

Збірна України з біатлону здобула 10 ліцензій на Олімпіаду-2026
Збірна України з біатлону здобула 10 ліцензій на Олімпіаду-2026
Скелетоніст Гераскевич пояснив, чому НОК України проігнорував його історичний успіх
Скелетоніст Гераскевич пояснив, чому НОК України проігнорував його історичний успіх
У Канаді осквернили статую друга Трампа
У Канаді осквернили статую друга Трампа
Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі
Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі
Помер легендарний американський боксер
Помер легендарний американський боксер
МОК ​​розглядає повернення Росії на Олімпіаду
МОК ​​розглядає повернення Росії на Олімпіаду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
119K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
33K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
25K
Президент відомого приватного університету проаналізував наукову роботу Усика
23K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua