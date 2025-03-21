Нова президентка МОК хоче почати переговори про повернення Росії на Олімпіаду

Новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війну. Вона хоче почати переговори про потенційне повернення Росії на Ігри.

Як інформує «Главком», про це Ковентрі сказала в інтервʼю Sky News.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через військові конфлікти, Ковентрі сказала: «Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію».

«Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти», – сказала вона.

Ковентрі, яка сама родом із Зімбабве, зазначила, що «у нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це нікуди не подінешся».

«Тож як ми будемо захищати і підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці, і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені»», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що міжнародний олімпійський комітет обрав нового президента організації. За підсумками виборів новою очільницею МОК стала Кірсті Ковентрі. Нову президентку обрали на сесії МОК. Ковентрі отримала понад 50% голосів у першому раунді.

Тоді, як МОК розглядає повернення Росії на Олімпіаду, українське небо розривають звуки серени через атаку російських дронів.

Нагадаємо, що цього вечора росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали щонайменше пʼятеро людей, одна жінка загинула.