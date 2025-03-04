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Став відомий девіз зимової Олімпіади-2026 у Мілані

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Став відомий девіз зимової Олімпіади-2026 у Мілані
Олімпіада-2026 відбудеться в Італії

Олімпіада-2026 проходитиме з 6 по 22 лютого 2026 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив девіз для зимових Ігор-2026, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія). Про це повідомляє «Главком».

Організатори обрали слоган «IT's Your Vibe» («Це твій вайб»). Перше слово IT оформлене великими літерами, що символізує назву країни-господарки – Italy.

За задумом авторів, девіз відображає загальну природу Ігор та взаємозв'язок усіх, хто має до них відношення: спортсменів, уболівальників, волонтерів та багатьох інших.

Олімпіада-2026 проходитиме з 6 по 22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова).

Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Нагадаємо, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

Теги: Олімпіада Італія Міжнародний олімпійський комітет олімпійські ігри

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