МОК включив бокс до програми Олімпіади-2028

У Олександра Хижняка є шанс захистити титул Олімпійського чемпіона з боксу

Олімпійські ігри 2028 пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня

Бокс було включено до програми Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Рішення про включення боксу до програми Олімпіади-2028 ухвалили одноголосно на 144-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.

У червні 2023 року сесія МОК більшістю голосів виключила Міжнародну асоціацію боксу (IBA), яку очолює підсанкційний росіянин Умар Кремльов з олімпійського руху. Змагання з боксу на Олімпіаді 2024 року у Парижі організовував спеціальний підрозділ, створений МОК. Альтернативна організація World Boxing була заснована національними федераціями, що вийшли зі складу IBA.

У лютому МОК тимчасово визнав World Boxing організацією, яка управляє боксом на світовому рівні. Вона має стати заміною IBA.

Олімпійські ігри 2028 пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня.

Як повідомлялося, у 2024 році у Парижі Олександр Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі. Востаннє 2012-го року «золото» здобув Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Олімпіади Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.

В 1/4 фіналу Олімпійських ігор український боксер впевнено переміг бразильця Вандерлея Перейру.

У матчі 1/2 фіналу полтавчанин у складному поєдинку переміг кубинця Арлена Лопеза Кардону. У першому раунді українець володів перевагою, але судді чомусь віддали в ньому перемогу саме кубинцю. Але Хижняк продовжив проводити поєдинок на дуже високому рівні і здобув підсумкову перемогу.

У фіналі Олімпіади полтавчанин переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая. Бій складався доволі складно для Олександра. Перед останнім раундом рахунок був нічийний на записках суддів. Але Хижняк впевнено виграв третій раунд і здобув олімпійське золото.

Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо. Тоді у 2021 році українець повністю перегравав у фіналі суперника з Бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку – всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій.