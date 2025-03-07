Учасник Олімпіади потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР

За будь-яку інформацію про Веддінга, яка призведе до його арешту, ФБР обіцяє нагороду в $10 мільйонів

Колишній канадський сноубордист Райан Веддінг потрапив до переліку топ-10 злочинців, яких розшукує ФБР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Веддінг виступав за Канаду на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де посів 24-е місце у паралельному гігантському слаломі.

У 2010 році його заарештували і дали йому чотири роки в'язниці за продаж наркотиків.

Тепер же колишнього сноубордиста звинувачують в організації цілої мережі з продажу кокаїну (йдеться про десятки тонн) з Колумбії до США та Канади, а також в організації щонайменше трьох вбивств та однієї спроби вбивства.

За будь-яку інформацію про Веддінга, яка призведе до його арешту, ФБР обіцяє нагороду в $10 мільйонів.

Повідомляється, що зараз, найімовірніше, 43-річний Веддінг проживає в Мексиці.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова).

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).