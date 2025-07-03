Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Петербурзі скасовано головний військово-морський парад

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Петербурзі скасовано головний військово-морський парад
Інформацію про скасування головного військово-морського параду підтвердили російському виданню кілька джерел
фото: ТАРС

Головний парад ВМФ проводиться в Петербурзі з 2017 року

Підготовку до головного військово-морського параду в російському Петербурзі зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що цього року в день ВМФ, який відбудеться 27 липня, військові кораблі не вийдуть ні в Неву, ні на Кронштадтський рейд, не буде й авіаційної частини. У перших числах липня було припинено тренування піших розрахунків – військові моряки, а також курсанти і кадети військово-морських вишів і училищ урочистим проходженням завершують парад на Сенатській площі.

Інформацію про скасування головного військово-морського параду підтвердили російському виданню кілька джерел, уточнивши, що рішення пов'язане із заходами безпеки. У плані заходів до дня ВМФ залишаються покладання вінків за участю посадових осіб і концерт на Палацовій площі.

Головний парад ВМФ проводиться в Петербурзі з 2017 року. Це формат із залученням одразу двох майданчиків – у Кронштадті і на Сенатській площі – з проходженням кораблів Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії, а також з авіацією Тихоокеанського флоту. У 2024 році кронштадтську частину параду було скасовано.

Раніше російська окупаційна «влада» Севастополя скасувала проведення військового параду на 9 травня цього року. За словами Развожаєва, це рішення було ухвалено «з міркувань безпеки» та узгоджено з Міністерством оборони Росії. Він також додав, що акцію «Безсмертний полк» цього року проведуть в онлайн-форматі.

Читайте також:

Теги: росія парад флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Константін: Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід
Президент «Сьона» прокоментував скандальну гру клубу в Росії
Вчора, 16:21
До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб
Австралія запровадила нові санкції проти компаній РФ
26 червня, 09:06
На одному з місць влучань спалахнула пожежа
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летять курсом на Москву
26 червня, 02:41
Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год
Трамп пояснив, чому не закінчив війну в Україні за 24 год
25 червня, 17:50
Ядерна загроза від Ірану. Чи варто Україні хвилюватись зараз?
Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні
20 червня, 19:49
Окупант Шевченко загинув на війні проти України
ЗСУ на фронті ліквідували російського суддю та тренера з кікбоксингу
13 червня, 11:26
Подружжю вдалося вибратися з будинку завдяки допомозі сусідів
Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки
5 червня, 21:52
Військовий експерт повідомив про нову базу для запусків ракет «Кинджал»
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
4 червня, 14:06
Україна демілітаризує Росію. Чому немає радості в очах наших західних партнерів?
Україна демілітаризує Росію. Чому немає радості в очах наших західних партнерів?
4 червня, 09:16

Соціум

У Петербурзі скасовано головний військово-морський парад
У Петербурзі скасовано головний військово-морський парад
Зеленський про розмову Трампа з Путіним: не впевнений, що у них багато спільних тем
Зеленський про розмову Трампа з Путіним: не впевнений, що у них багато спільних тем
У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю
У Данії Зеленський вперше вручив відзнаку «Майбутнє України» іноземцю
Туреччина ухвалила перший в історії країни закон щодо клімату
Туреччина ухвалила перший в історії країни закон щодо клімату
У США літак Boeing 737 втратив важливу деталь під час польоту
У США літак Boeing 737 втратив важливу деталь під час польоту
СБУ підтвердила успішне ураження складів боєприпасів неподалік Харцизька
СБУ підтвердила успішне ураження складів боєприпасів неподалік Харцизька

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
30K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
21K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
12K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
7110
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua