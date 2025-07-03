У Петербурзі скасовано головний військово-морський парад

Головний парад ВМФ проводиться в Петербурзі з 2017 року

Підготовку до головного військово-морського параду в російському Петербурзі зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що цього року в день ВМФ, який відбудеться 27 липня, військові кораблі не вийдуть ні в Неву, ні на Кронштадтський рейд, не буде й авіаційної частини. У перших числах липня було припинено тренування піших розрахунків – військові моряки, а також курсанти і кадети військово-морських вишів і училищ урочистим проходженням завершують парад на Сенатській площі.

Інформацію про скасування головного військово-морського параду підтвердили російському виданню кілька джерел, уточнивши, що рішення пов'язане із заходами безпеки. У плані заходів до дня ВМФ залишаються покладання вінків за участю посадових осіб і концерт на Палацовій площі.

Головний парад ВМФ проводиться в Петербурзі з 2017 року. Це формат із залученням одразу двох майданчиків – у Кронштадті і на Сенатській площі – з проходженням кораблів Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії, а також з авіацією Тихоокеанського флоту. У 2024 році кронштадтську частину параду було скасовано.

Раніше російська окупаційна «влада» Севастополя скасувала проведення військового параду на 9 травня цього року. За словами Развожаєва, це рішення було ухвалено «з міркувань безпеки» та узгоджено з Міністерством оборони Росії. Він також додав, що акцію «Безсмертний полк» цього року проведуть в онлайн-форматі.