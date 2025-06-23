Міністр закордонних справ Ірану прибув до Москви

Очільник МЗС Ірану заявив, що Тегеран і Москва «намагаються координувати позиції одна з одною», у країн «завжди були спільні заклопотаності, спільні тривоги і спільні противники»

До Москви з візитом прибув глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Іран надає величезного значення консультаціям із Росією в «поточних небезпечних обставинах», заявив міністр закордонних справ Ірану: «У поточних нових небезпечних обставинах, коли світовий порядок фактично перебуває під загрозою, наші консультації з Росією, безумовно, можуть мати величезне значення».

За словами Арагчі, Тегеран і Москва «намагаються координувати позиції одна з одною», у країн «завжди були спільні заклопотаності, спільні тривоги і спільні противники». Він також висловив подяку Москві за засудження атак США на ядерні об'єкти Ірану.

На понеділок, 23 червня, заплановано зустріч Аббаса Аракчі з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, за словами міністра, обговорюватимуть питання, як «протистояти спільним (для Росії та Ірану, – «Главком») викликам і загрозам».

Перед поїздкою до Москви Аббас Арагчі заявив, що США перейшли червону лінію, обстрілявши ядерні об'єкти Ірану. За його словами, Дональд Трамп не тільки зрадив Іран, а й обдурив американців.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Згодом Росія засудила атаку США на ядерні об'єкти Ірану – свого найближчого союзника на Близькому Сході. Кремль обурився, що Вашингтон порушив міжнародне право, атакуючи суверенну державу. Прикметно, що сама Росія напала на Україну, веде проти неї загарбницьку війну, порушує усі можливі норми міжнародного права та скеровує ракети на мирні міста.