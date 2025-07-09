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Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що очікує незабаром оголосити про долю давно заблокованого законопроекту
фото: politico

Сенат США готує нові санкції проти Росії: Трамп висловив «розчарування» Путіним

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що очікує незабаром оголосити про долю давно заблокованого законопроекту щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Ці коментарі прозвучали після того, як президент Дональд Трамп висловив нове розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Ми матимемо що сказати з цього приводу пізніше цього тижня», – сказав Тьюн журналістам, додавши, що існує «великий інтерес» до внесення законопроекту, автором якого є сенатор Ліндсі Грем.

Тьюн очікував на чіткий сигнал від президента Дональда Трампа про підтримку законопроекту, який має понад 80 прихильників у Сенаті. Трамп відкрив двері для цього законопроекту раніше у вівторок, заявивши, що він «дуже серйозно до нього ставиться». Такі дії президента США відбуваються на фоні заяви про нове розчарування щодо триваючої військової кампанії російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Очікується, що законопроект про санкції не буде розглянуто цього тижня, але може бути внесений на розгляд до запланованої перерви у серпні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну, погрожуючи «розбомбити Москву». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Видання опублікувало аудіозапис, на якому Трамп розповів про погрози Путіну.

За словами Трампа, він сказав Путіну: «Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору». Президент США додав, що Путін спочатку не повірив йому на 100%, але «повірив мені на 10%».

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Теги: Дональд Трамп Сенат США путін росія санкції

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