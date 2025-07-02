Президент «Сьона» прокоментував скандальну гру клубу в Росії

Константін: Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід

Швейцарська футбольна асоціація (SFV) радила «Сьону» відмовитися від гри в Росії

Президент «Сьона» Крістіан Константін заявив, що не дозволить скасувати матч його клубу із «Зенітом». Про це повідомляє «Главком».

Товариська гра має відбутися 9 липня у Санкт-Петербурзі (РФ). Повідомлялося, що швейцарський клуб отримає за матч 320 тисяч євро.

Швейцарська футбольна асоціація (SFV) радила «Сьону» відмовитися від гри в Росії.

«Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід. Скажу більше: цей товариський матч – моя ініціатива», – сказав президент «Сьона» російським пропагандистам.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.