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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце посідає жіноча збірна України
В оновленому рейтингу ФІФА українська команда опустилася на одну позицію й наразі є 35-ю

До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних. Про це повідомляє «Главком».

В оновленому рейтингу ФІФА українська команда опустилася на одну позицію й наразі є 35-ю (1633,46 бала). Серед представників УЄФА Україна перебуває на 23-му місці.

До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина.

Після публікації минулого рейтингу наша команда провела чотири матчі Ліги націй-2025 – проти Чехії (1:0, 1:1), Албанії (2:1) та Хорватії (0:2). 

3 червня жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії. 

Попри поразку, команда Володимира Пятенка достроково забезпечила собі перше місце в групі B та підвищення до Ліги А.

Фінальний матч мав символічний характер: усі турнірні питання були вирішені ще в попередніх турах. Упродовж групового етапу синьо-жовті двічі обіграли Албанію (2:1, 2:1), здолали Чехію (1:0) та зіграли з нею внічию (1:1), а також вибороли перемогу в першій зустрічі з Хорватією – 2:1.

Завершальний матч українки провели в хорватському Карловаці проти місцевої національної збірної. У порівнянні з попередньою грою проти Албанії, тренерський штаб зробив одразу сім змін у стартовому складі. Свої місця на полі зберегли лише чотири гравчині – Самсон, Котик, Андрухів і Кравчук.

Стартовий обмін атаками завершився несподіваним і результативним сольним проходом Врачевич на 11-й хвилині. Хорватка перехопила м’яч поблизу власного штрафного майданчика, без перешкод пройшла півполя й завдала точного удару здалеку під самісіньку стійку. Попри активні спроби відігратися ще до перерви, українки не змогли зрівняти рахунок.

На початку другого тайму господарки подвоїли перевагу. Після подачі з правого флангу Живкович скористалася рикошетом і з семи метрів влучно пробила коліном.

На 67-й хвилині синьо-жовті були дуже близькими до того, щоб скоротити відставання. Кравчук на правому фланзі протиснула суперницю й прострелила на одинадцятиметрову позначку, де Овдійчук пробила в дотик низом, але голкіперка врятувала збірну Хорватії. На 81-й хвилині розіграш кутового зліва мав завершуватися взяттям воріт хорваток: Козлова пробивала майже з кута воротарського – м’яч пролетів над ближньою хрестовиною!

Тож, попри всі зусилля українок, перемогу святкували господарки – 2:0. Втім, незважаючи на поразку, збірна України фінішує на першому місці групи та здобуває путівку до Ліги А.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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