«Пафос» перед матчами з «Динамо» підсилився переможцем Ліги чемпіонів

У минулому сезоні Давід Луїс провів 17 матчів за «Форталезу»

Кіпрський «Пафос» офіційно оголосив про підписання колишнього захисника збірної Бразилії Давіда Луїса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

38-річний центральний захисник Луїс приєднався до кіпрської команди на правах вільного агента, підписавши контракт до завершення сезону 2026/27. Перед переходом він достроково розірвав угоду з бразильською «Форталезою».

У минулому сезоні бразилець провів 17 матчів за «Форталезу».

Давід Луїс протягом кар'єри грав за «Бенфіку», «Челсі», ПСЖ та «Арсенал». Він виграв 24 клубні трофеї, серед яких Ліга чемпіонів, дві Ліги Європи, чемпіонат Англії та Франції.

У складі збірної Бразилії захисник провів 57 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Як повідомлялося, визначився суперник київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з жеребом переможець пари «Динамо» – «Хамрун Спартанс» у наступному раунді кваліфікації зіграє з переможцем протистояння «Маккабі» (Тель-Авів) – «Пафос». Перший матч між цими суперниками на Кіпрі завершився внічию 1:1.

Матч-відповідь, домашній для «Маккабі», відбувся у сербському місті Бачка-Топола на «ТСЦ Арені». З перших хвилин формальні господарі поля зіштовхнулися з проблемами. На 13-й хвилині через травму поле залишив основний голкіпер «Маккабі» Йоав Джарафі. Замість нього на поле вийшов Офек Меліка. На 30-й хвилині він отримав червону картку, і за чотири хвилини на поле вийшов третій воротар Рої Машпаті.

На 40-й хвилині Жажа вивів гостей уперед після передачі Бруно. Цей гол залишився єдиним у матчі, тож наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос».

Перший матч буде домашнім для киян та відбудеться у вівторок, 5 серпня, у Любліні (початок – 20:00 за місцевим часом, 21:00 за київським). Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться у вівторок, 12 серпня (початок – 20:00 за місцевим часом, 20:00 за київським).

Ліга чемпіонів УЄФА. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1 (перший матч 1:1)

Гол: Жажа (40)

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Гамрун» у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.