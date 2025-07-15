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Легендарний ексгравець «Спартака» потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний ексгравець «Спартака» потрапив у базу «Миротворця»
У складі московського «Спартака» футболіст двічі ставав чемпіоном СРСР

У 2015 році Хидіятуллін відвідував анексований Крим

Легендарний ексгравець московського «Спартака» Вагиз Хидіятуллін потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що Хидіятуллін cвідомо порушив державний кордон України з метою проникнення до окупованого Росією Криму.

У 2015 році він незаконно потрапив до анексованого півострова, щоб взяти участь у пропагандистському заході – турнірі «Кубок Спілки ветеранів футболу ім. Л. І. Яшина».

Хидіятуллін народився 3 березня 1959 року. У 1980-х роках він був одним з найкращих захисників СРСР.

У складі московського «Спартака» футболіст двічі ставав чемпіоном СРСР, був володарем Кубка Росії.

У списках 33 найкращих футболістів СРСР – 6 разів, з них 4 рази – № 1 (1979, 1980 1987, 1988 роки), по одному разу – № 2 (1986 рік), № 3 (1981 рік).

У складі збірної СРСР Хидіятуллін здобув бронзу Олімпіади (1980 рік) та срібло чемпіонату Європи (1988 рік).

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Теги: ФК Спартак (Москва) Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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