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Миколенко та Забарний узяли участь у перших підготовчих матчах своїх клубів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Миколенко та Забарний узяли участь у перших підготовчих матчах своїх клубів
Миколенко та Забарний продовжують готуватися до нового сезону
фото: УАФ

Віталій та Ілля стали першими легіонерами збірної України, які вийшли на поле після літної відпустки

Англійські «Евертон» та «Борнмут» захисників збірної України Віталія Миколенка та Іллі Забарного відповідно провели свої перші з низки контрольних матчів у межах підготовки до нового сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На чужому стадіоні «Іриски» розійшлися миром із представником Другої футбольної ліги (четвертий дивізіон англійського чемпіонату) «Аккрингтоном» (1:1). Миколенко відіграв перший тайм.

«Вишні» на одному зі своїх тренувальних полів за зачиненими дверима перемогли представника елітного дивізіону чемпіонату Шотландії «Хіберніан» (2:1). Забарний з’явився на полі по перерві. 

Отже, Віталій та Ілля стали першими легіонерами збірної України, які вийшли на поле після літної відпустки.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний Віталій Миколенко

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