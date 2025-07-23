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Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з англійським клубом: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з англійським клубом: деталі
Крістіан Шевченко отримав українське громадянство в березні 2024 року

18-річний нападник уклав угоду з клубом до літа 2026 року

Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, підписав свій перший професійний контракт із англійським «Вотфордом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вотфордом» виступає у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії.

18-річний нападник уклав угоду до літа 2026 року з можливістю її продовження ще на один сезон. У клубі відзначили його як «швидкого, енергійного форварда з агресивним і активним стилем гри».

Крістіан приєднався до академії «Вотфорда» у 2023 році, перейшовши з молодіжної системи «Челсі». Минулого сезону у змаганнях молодіжного рівня він забив 11 голів і віддав 8 результативних передач.

Народжений у Лондоні, Крістіан Шевченко отримав українське громадянство в березні 2024 року, після чого дебютував у юнацькій збірній України (U19).

Свою першу гру за команду він провів 20 березня в поєдинку проти Північної Македонії, вийшовши на заміну на 79-й хвилині. Загалом на рахунку Шевченка-молодшого 11 матчів за «синьо-жовтих», а також участь у півфіналі юнацького Євро-2024.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.

Теги: Андрій Шевченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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