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Лунін обурив мережу використанням російської мови під час челенджа у «Реалі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Лунін обурив мережу використанням російської мови під час челенджа у «Реалі»
Користувачі мережі розкритикували вчинок Луніна

Лунін не зміг українською мовою вимовити слово «півфінал»

Голкіпер мадридського «Реала» та збірної України з футболу Андрій Лунін обурив мережу використанням російської мови на відео, яке 8 липня опублікувала пресслужба мадридського клубу. Про це повідомляє «Главком».

У ролику футболістів «Реала» з різних країн попросили сказати слово «півфінал» рідною мовою. Лунін вимовив це слово російською – «полуфинал», а не українською «півфінал». Варто зазначити, що пресслужба мадридського клубу титрувала всіх футболістів, тому нею було вжито саме український варіант написання слова.

Користувачі мережі розкритикували вчинок Луніна, який не зміг українською мовою вимовити лише одне слово.

Крім українця, у відео взяли участь й інші зіркові гравці команди: Вінісіус Жуніор та Родріго Гоес (Бразилія), Арда Гюлер (Туреччина), Джуд Беллінгем (Англія), Кіліан Мбаппе та Едуар Камавінга (Франція), Лука Модрич (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Тібо Куртуа (Бельгія) і Давід Алаба (Австрія).

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: Андрій Лунін мова ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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