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Репер Snoop Dogg став співвласником футбольного клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Репер Snoop Dogg став співвласником футбольного клубу
Snoop Dogg став співвласником «Суонсі»
фото: Reuters

Snoop Dogg: Моя любов до футболу всім відома

Американський репер Snoop Dogg став співвласником «Суонсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт валлійського футбольного клубу.

Репер придбав міноритарний пакет акцій клубу, як це також зробив і хорватський півзахисник Лука Модрич кілька місяців тому.

«Моя любов до футболу всім відома, але стати власником клубу «Суонсі» – щось особливе для мене. Історія клубу та району справді знайшла в мені відгук. Це горде робоче місто та клуб. Аутсайдер, що вміє давати відсіч, як і я. Я пишаюся тим, що є частиною «Суонсі». Я зроблю все можливе, щоб допомогти клубу», – сказав Snoop Dogg.

У минулому сезоні Чемпіоншипу «Суонсі» зайняв 11-е місце.

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Лука Модріч

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