Репер Snoop Dogg став співвласником футбольного клубу
Snoop Dogg: Моя любов до футболу всім відома
Американський репер Snoop Dogg став співвласником «Суонсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт валлійського футбольного клубу.
Репер придбав міноритарний пакет акцій клубу, як це також зробив і хорватський півзахисник Лука Модрич кілька місяців тому.
«Моя любов до футболу всім відома, але стати власником клубу «Суонсі» – щось особливе для мене. Історія клубу та району справді знайшла в мені відгук. Це горде робоче місто та клуб. Аутсайдер, що вміє давати відсіч, як і я. Я пишаюся тим, що є частиною «Суонсі». Я зроблю все можливе, щоб допомогти клубу», – сказав Snoop Dogg.
У минулому сезоні Чемпіоншипу «Суонсі» зайняв 11-е місце.
Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.
Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.
Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.
«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.
Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.
«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0
Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).