Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
На п'єдестал у гірськолижних перегонах піднімалися лише володарі медалей у попередні змагальні дні
У четвер, 12 березня 2026 року, пройшов шостий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно три комплекти нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії.
Усі медалісти 12 березня
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Парагірськолижний спорт
|Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору
|Вероніка Айгнер (Австрія)
|К'яра Маццель (Італія)
|Еліна Штари (Австрія)
|Парагірськолижний спорт
|Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору
|Ебба Ааршу (Швеція)
|Варвара Ворончіхіна (Росія)
|Орелі Рішар (Франція)
|Парагірськолижний спорт
|Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору
|Анна-Лена Форстер (Німеччина)
|Момока Мураока (Японія)
|Сітонь Лю (Китай)
Підсумки медальних дисциплін
У парагірськолижному спорті пройшли спуски в гігантському слаломі. Змагання у кожному з трьох класів пройшли з величезною перевагою майбутніх переможниць: Вероніка Айгнер за підсумком двох спроб виграла у найближчої переслідувачки 2,56 секунди, Ебба Ааршу – 2,84 секунди, а Анна-Лена Форстер – 1,28 секунди. Для кожної з них золоті медалі не стали першими на Паралімпіаді-2026: в австрійки і шведки їх уже три, тоді як у німкені налічуються дві перемоги.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2026
Після шостого змагального дня у трійці найкращих суттєвих змін не відбулося. Натомість до десятки зуміли потрапити Німеччина та Швеція завдяки своїм золотим медалям у парагірськолижному спорті. Випали з десятки Іспанія та Нідерланди, однак у других є шанс повернутися туди після чоловічого гігантського слалому.
Нагадаємо, що в сьомий день Паралімпіади-2026 буде розіграно тринадцять комплектів нагород.
