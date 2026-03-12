Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
Вероніка Айгнер є головною тріумфаторкою Паралімпіади-2026 станом на зараз: вона ще не опускалася нижче другого місця
фото: Reuters

На п'єдестал у гірськолижних перегонах піднімалися лише володарі медалей у попередні змагальні дні

У четвер, 12 березня 2026 року, пройшов шостий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно три комплекти нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії. 

Усі медалісти 12 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Вероніка Айгнер (Австрія) К'яра Маццель (Італія) Еліна Штари (Австрія)
Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Ебба Ааршу (Швеція) Варвара Ворончіхіна (Росія) Орелі Рішар (Франція)
Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Анна-Лена Форстер (Німеччина) Момока Мураока (Японія) Сітонь Лю (Китай)

Підсумки медальних дисциплін

У парагірськолижному спорті пройшли спуски в гігантському слаломі. Змагання у кожному з трьох класів пройшли з величезною перевагою майбутніх переможниць: Вероніка Айгнер за підсумком двох спроб виграла у найближчої переслідувачки 2,56 секунди, Ебба Ааршу – 2,84 секунди, а Анна-Лена Форстер – 1,28 секунди. Для кожної з них золоті медалі не стали першими на Паралімпіаді-2026: в австрійки і шведки їх уже три, тоді як у німкені налічуються дві перемоги. 

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна втрималася на сьомій позиції після шостого змагального дня
Україна втрималася на сьомій позиції після шостого змагального дня
фото: МОК

Після шостого змагального дня у трійці найкращих суттєвих змін не відбулося. Натомість до десятки зуміли потрапити Німеччина та Швеція завдяки своїм золотим медалям у парагірськолижному спорті. Випали з десятки Іспанія та Нідерланди, однак у других є шанс повернутися туди після чоловічого гігантського слалому. 

Нагадаємо, що в сьомий день Паралімпіади-2026 буде розіграно тринадцять комплектів нагород

Теги: паралімпійські ігри медалі гірські лижі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня
Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня
Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua