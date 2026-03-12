Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 12 березня

Вероніка Айгнер є головною тріумфаторкою Паралімпіади-2026 станом на зараз: вона ще не опускалася нижче другого місця

На п'єдестал у гірськолижних перегонах піднімалися лише володарі медалей у попередні змагальні дні

У четвер, 12 березня 2026 року, пройшов шостий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно три комплекти нагород в одному виді спорту – парагірськолижному спорті.

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не змагалася в Італії.

Усі медалісти 12 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Вероніка Айгнер (Австрія) К'яра Маццель (Італія) Еліна Штари (Австрія) Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Ебба Ааршу (Швеція) Варвара Ворончіхіна (Росія) Орелі Рішар (Франція) Парагірськолижний спорт Гігантський слалом. Жінки, клас спортсменів з ураженням зору Анна-Лена Форстер (Німеччина) Момока Мураока (Японія) Сітонь Лю (Китай) Підсумки медальних дисциплін У парагірськолижному спорті пройшли спуски в гігантському слаломі. Змагання у кожному з трьох класів пройшли з величезною перевагою майбутніх переможниць: Вероніка Айгнер за підсумком двох спроб виграла у найближчої переслідувачки 2,56 секунди, Ебба Ааршу – 2,84 секунди, а Анна-Лена Форстер – 1,28 секунди. Для кожної з них золоті медалі не стали першими на Паралімпіаді-2026: в австрійки і шведки їх уже три, тоді як у німкені налічуються дві перемоги. Медальний залік Паралімпійських ігор 2026 Україна втрималася на сьомій позиції після шостого змагального дня фото: МОК Після шостого змагального дня у трійці найкращих суттєвих змін не відбулося. Натомість до десятки зуміли потрапити Німеччина та Швеція завдяки своїм золотим медалям у парагірськолижному спорті. Випали з десятки Іспанія та Нідерланди, однак у других є шанс повернутися туди після чоловічого гігантського слалому.

Нагадаємо, що в сьомий день Паралімпіади-2026 буде розіграно тринадцять комплектів нагород.