«Обережні» ігри. Підсумки перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Жоден з поєдинків не завершився з різницею більшою, ніж два м'ячі

Відбулися стартові матчі 1/8 фіналу другого за силою єврокубка – Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч туру

Поєдинок між «Ноттінгемом» та «Мідтьюлланном» став свідченням того, що не завжди контроль м'яча та більш агресивні дії в нападі означають перемогу.

Вже на початку матчу «Ноттінгем» змушений був провести вимушену заміну: через травму поле залишив Жаїр, а замість нього з’явився Нікола Міленкович. Господарі поступово захопили ініціативу і почали створювати моменти. Спершу небезпечно пробивав Омарі Гатчінсон, але воротар Еліас Олафссон здійснив ефектний сейв. Згодом ще одну нагоду мав Ола Айна, який бив із меж штрафного майданчика, однак голкіпер гостей знову врятував свою команду. Під завісу першого тайму господарі створили ще кілька небезпечних моментів. Елліотт Андерсон завдав сильного крученого удару у верхній кут, але Олафссон знову впорався із загрозою. Після цього Морган Гіббс-Вайт пробивав зльоту, однак його удар заблокував захисник.

На початку другого тайму «Ноттінгем» продовжив атакувати. Небезпечний момент мав Ніколас Домінгес, який пробив з меж штрафного майданчика поруч зі стійкою. У відповідь «Мідтьюлланн» створив свою нагоду від Вальдемара Бискова, який потужно пробив здалеку, але м’яч влучив у поперечину.

Поступово обидва тренери почали активно використовувати заміни. У складі «Ноттінгема» на поле вийшли Неко Вільямс, Ібраїм Сангаре та Лоренцо Лукка, тоді як у гостей тренер Майк Тульберг випустив Деніла Кастільйо, Мікаеля Уре та Кі Син Чо. Саме один із гравців, що з’явилися по ходу гри, став героєм матчу. На 80-й хвилині після навісу Усмана Діао до штрафного майданчика Кі Син Чо виграв боротьбу у повітрі та ударом головою відправив м’яч у нижній кут воріт, зробивши рахунок 1:0 на користь «Мідтьюлланна». Саме це і вирішило долю матчу, і данський колектив має шанс вийти до чвертьфіналу Ліги Європи, продовживши свій надуспішний сезон.

«Болонья» – «Рома»

Одним з очікуваних поєдинків стало дербі двох італійських команд – «Болоньї» та «Роми».

Перший тайм пройшов у жорсткій боротьбі з великою кількістю фолів. Уже на старті гри арбітр Свент Яблонскі кілька разів вдавався до попереджень: жовті картки отримали Хуан Міранда з боку «Болоньї» та Веслі Франка у складі «Роми». Команди створювали небагато гострих моментів, тому на перерву пішли без забитих м’ячів.

Після відпочинку господарі швидко вийшли вперед. На 50-й хвилині Джон Роу організував атаку і віддав передачу на Федеріко Бернардескі. Той отримав м’яч поблизу штрафного майданчика, помітив, що воротар вийшов із воріт, і точним ударом відправив м’яч у кут. «Рому» така ситуація не особливо влаштовувала, тому вона відповіла серією небезпечних атак. Особливо активним був Доніелл Мален: спочатку він після швидкої атаки влучив у стійку, а згодом ще раз перевірив каркас воріт потужним ударом. Попри невдачі, римляни продовжували тиснути.

На 71-й хвилині їм усе ж вдалося зрівняти рахунок. Мален віддав точний пас у штрафний майданчик, де Лоренцо Пеллегріні прийняв м’яч і ударом низом відправив його у сітку. Хоч після цього епізоду арбітр звернувся до VAR, взяття воріт скасованим не було. Болонья мала шанс відновити лідерство у матчі через те, що на 89-й хвилині Мартін Вітік після подачі зі штрафного пробив головою. Але м’яч влучив у поперечину, тому на другий матч італійські клуби виходитимуть за паритету в рахунку.

Інші матчі туру

Серед інших поєдинків 1/8 фіналу варто виділити матч «Сельти» та «Ліона», за який грає українець Роман Яремчук. Іспанська команда на 25-й хвилині повела в рахунку, але за тридцять хвилин припустилася непотрібної помилки. Борха Іглесіас вдруге в матчі отримав жовту картку, через що лишив свій клуб грати вдесятьох протягом наступних 35 хвилин. Цим зуміли скористатися французи, які на 87-й хвилині зрівняли рахунок. Попри це, «Сельта» гідно протрималася і на виїзді намагатиметься вийти до чвертьфіналу.

Заключні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 19 березня.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Болонья» – «Рома» 1:1 (0:0)

Голи: Бернардескі (50) – Пеллегріні (71)

«Лілль» – «Астон Вілла» 0:1 (0:0)

Голи: Воткінс (61)

«Панатінаїкос» – «Бетіс» 1:0 (0:0)

Голи: Таборда (88)

«Штутгарт» – «Порту» 1:2 (0:0)

Голи: Ундав (40) – Моффі (21), Мора (27)

«Генк» – «Фрайбург» 1:0 (1:0)

Голи: Ель Оуахді (24)

«Ноттінгем» – «Мідтьюлланн» 0:1 (0:0)

Голи: Чо Ки Син (80)

«Сельта» – «Ліон» 1:1 (1:0)

Голи: Руеда (25) – Ендрік (87)

«Ференцварош» – «Брага» 2:0 (1:0)

Голи: Каніховскі (32), Джозеф (69)

Нагадаємо, що стало відомо, чи залишився Довбик у заявці «Роми» на Лігу Європи. Римський клуб уже дістався 1/8 фіналу єврокубка, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці основного етапу.