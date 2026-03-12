Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня

Українські спортсмени виступлять одразу в трьох видах

У п'ятницю, 13 березня 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Цей змагальний день стане одним з найбільш різноманітним, адже пройдуть старти з майже кожного виду спорту (за винятком паралижних перегонів, адже там у більшості беруть участь ті ж спортсмени, що і в парабіатлоні). Почнуть змагальний день парагірськолижний спорт і парасноубординг, а завершать керлінг на кріслах колісних та парахокей.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна.

Розклад сьомого дня Паралімпійських ігор 2026