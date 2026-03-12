Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня
Українські спортсмени виступлять одразу в трьох видах
У п'ятницю, 13 березня 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Цей змагальний день стане одним з найбільш різноманітним, адже пройдуть старти з майже кожного виду спорту (за винятком паралижних перегонів, адже там у більшості беруть участь ті ж спортсмени, що і в парабіатлоні). Почнуть змагальний день парагірськолижний спорт і парасноубординг, а завершать керлінг на кріслах колісних та парахокей.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна.
Розклад сьомого дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|13 березня
|9:00
|Парагірськолижний спорт
|Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Перша спроба
|9:00
|Парасноубординг
|Бенкед слалом. Клас LL2 (жінки), класи UL, LL1, LL2 (чоловіки). Перший заїзд
|9:45
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас сидячи, жінки
|10:00
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас сидячи, чоловіки
|10:05
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Півфінали
|10:35
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас стоячи, жінки
|10:50
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас стоячи, чоловіки
|11:00
|Парасноубординг
|🥇 Бенкед слалом. Клас LL2 (жінки), класи UL, LL1, LL2 (чоловіки). Другий заїзд
|11:05
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас спортсменів з ураженнями зору, жінки
|11:20
|Парабіатлон
|Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас спортсменів з ураженнями зору, чоловіки
|12:30
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас сидячи, жінки
|12:45
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас сидячи, чоловіки
|13:00
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Друга спроба
|13:10
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас стоячи, жінки
|13:25
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас стоячи, чоловіки
|13:50
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас спортсменів з ураженнями зору, жінки
|14:05
|Парабіатлон
|🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас спортсменів з ураженнями зору, чоловіки
|14:35
|Парахокей
|Півфінали. США – Чехія
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|🥉 Змішані команди. Матч за бронзу
|19:05
|Парахокей
|Півфінали. Канада – Китай
Виступ українців 12 березня
У сьомий змагальний день Україна буде представлена одразу в трьох видах спорту. Вперше з'явиться на Паралімпіаді представник технічних дисциплін у гірськолижному спорті Максим Гелюта. Його дебют на такому рівні в гігантському слаломі буде дещо змазаний пошкодженням, яке він отримав під час одного з перших тренувань, але наразі він все ж планує стартувати.
Вдруге вийде на старт Владислав Хільченко, який змагатиметься у бенкед слаломі. Ця дисципліна є більш сильною для ще одного дебютанта Паралімпіад, тому він може розраховувати на вищу позицію, ніж у сноубордкросі.
Головними сподіваннями на медаль будуть українські парабіатлоністи. Вони змагатимуться у спринт-персьюті, і після успіху в спринтерських гонках мають шанс вдало себе проявити і в гонці переслідування. По сезону українці піднімалися на п'єдестали, тож є нагода перервати серію безмедальних виступів в останні дні.
Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
