Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Паралімпіада-2026. Анонс сьомого змагального дня
Максим Гелюта є першим в історії України представником парагірськолижного спорту на головному старті чотириріччя
фото: соціальні мережі Максима Гелюти

Українські спортсмени виступлять одразу в трьох видах 

У п'ятницю, 13 березня 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Цей змагальний день стане одним з найбільш різноманітним, адже пройдуть старти з майже кожного виду спорту (за винятком паралижних перегонів, адже там у більшості беруть участь ті ж спортсмени, що і в парабіатлоні). Почнуть змагальний день парагірськолижний спорт і парасноубординг, а завершать керлінг на кріслах колісних та парахокей. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна. 

Розклад сьомого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
13 березня
9:00 Парагірськолижний спорт Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Перша спроба
9:00 Парасноубординг Бенкед слалом. Клас LL2 (жінки), класи UL, LL1, LL2 (чоловіки). Перший заїзд
9:45 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас сидячи, жінки
10:00 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас сидячи, чоловіки
10:05 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Півфінали
10:35 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас стоячи, жінки
10:50 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас стоячи, чоловіки
11:00 Парасноубординг 🥇 Бенкед слалом. Клас LL2 (жінки), класи UL, LL1, LL2 (чоловіки). Другий заїзд
11:05 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас спортсменів з ураженнями зору, жінки
11:20 Парабіатлон Спринт-персьют. Кваліфікація. Клас спортсменів з ураженнями зору, чоловіки
12:30 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас сидячи, жінки
12:45 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас сидячи, чоловіки
13:00 Парагірськолижний спорт 🥇 Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Чоловіки. Друга спроба
13:10 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас стоячи, жінки
13:25 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас стоячи, чоловіки
13:50 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас спортсменів з ураженнями зору, жінки
14:05 Парабіатлон 🥇 Спринт-персьют. Фінал. Клас спортсменів з ураженнями зору, чоловіки
14:35 Парахокей Півфінали. США – Чехія
18:35 Керлінг на кріслах колісних 🥉 Змішані команди. Матч за бронзу
19:05 Парахокей Півфінали. Канада – Китай

Виступ українців 12 березня

У сьомий змагальний день Україна буде представлена одразу в трьох видах спорту. Вперше з'явиться на Паралімпіаді представник технічних дисциплін у гірськолижному спорті Максим Гелюта. Його дебют на такому рівні в гігантському слаломі буде дещо змазаний пошкодженням, яке він отримав під час одного з перших тренувань, але наразі він все ж планує стартувати. 

Вдруге вийде на старт Владислав Хільченко, який змагатиметься у бенкед слаломі. Ця дисципліна є більш сильною для ще одного дебютанта Паралімпіад, тому він може розраховувати на вищу позицію, ніж у сноубордкросі. 

Головними сподіваннями на медаль будуть українські парабіатлоністи. Вони змагатимуться у спринт-персьюті, і після успіху в спринтерських гонках мають шанс вдало себе проявити і в гонці переслідування. По сезону українці піднімалися на п'єдестали, тож є нагода перервати серію безмедальних виступів в останні дні. 

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

