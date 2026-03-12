Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»

Чемпіон світу Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням»

Українські скелетоністи підтримали Владислава Гераскевича на церемонії нагородження юніорського чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіон світу Ярослав Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням».

На юніорському Чемпіонаті світу зі скелетону одразу два українці брали участь у церемонії нагородження: Ярослав Лавренюк став чемпіоном, а Владислав Клименко – фінішував шостим.

Як повідомлялося, Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Ярослав Лавренюк (1.53,52). Девіс Валдовскіс (1.53,70). Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце