Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чемпіон світу Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням»
фото: Михайло Гераскевич

На юніорському Чемпіонаті світу зі скелетону Лавренюк здобув дві золоті нагороди

Українські скелетоністи підтримали Владислава Гераскевича на церемонії нагородження юніорського чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіон світу Ярослав Лавренюк вийшов на нагородження з фото Гераскевича у «шоломі пам'яті» з написом «Пам'ять не є порушенням».

На юніорському Чемпіонаті світу зі скелетону одразу два українці брали участь у церемонії нагородження: Ярослав Лавренюк став чемпіоном, а Владислав Клименко – фінішував шостим.

Як повідомлялося, Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Юніорський Чемпіонату світу зі скелетону

  1. Ярослав Лавренюк (1.53,52).
  2. Девіс Валдовскіс (1.53,70).
  3. Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
