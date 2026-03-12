Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
Аліну Кабаєву ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна

Будівництво центру художньої гімнастики – академії «Небесна грація» – розпочалося у 2016 році

Пропагандисти інформують, що колишніх топменеджерів російського енергетичного гіганта «Газпром» підозрюють у розкраданні близько 8 млрд рублів (приблизно $100 млн) під час будівництва центру художньої гімнастики в Сочі – академії «Небесна грація», яка пов’язана з Аліною Кабаєвою. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що у 2016-2019 роках значну суму коштів могли привласнити через фіктивні будівельні роботи в межах соціальної програми «Газпром – дітям».

Головним підрядником проєкту виступало петербурзьке ТОВ «ГРСП «Магніт», яке згодом було визнане банкрутом. Фінансування здійснювала компанія «Газпром інвестгазифікація», а кураторкою будівництва з боку «Газпром міжрегіонгаз» була колишня заступниця генерального директора та член правління «Газпрому» Олена Михайлова. За версією слідства, саме вона могла організувати схему розкрадання.

Ще одним важливим фігурантом справи називають екскерівника «Газпром інвестгазифікації» Анатолія Єркулова. Російські слідчі вважають, що він міг бути фактичним бенефіціаром підрядної компанії «ГРСП «Магніт».

Обох підозрюваних оголошено в розшук, оскільки вони залишили територію Росії. 18 лютого 2026 року Міщанський суд Москви заочно взяв Михайлову під варту. Загалом у кримінальному провадженні фігурують 13 осіб, деяких із них також оголосили в міжнародний розшук.

Будівництво центру художньої гімнастики – академії «Небесна грація» – площею понад 42 тисячі квадратних метрів розпочалося у 2016 році. Об’єкт ввели в експлуатацію у грудні 2022-го. За оцінками слідства, реальна вартість робіт могла становити близько 2 млрд рублів (приблизно $25 млн), що значно менше від виділеного фінансування.

Аліну Кабаєву ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Аліна Кабаєва путін росія Газпром художня гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоніна Паперна та Ганна Борисюк продовжили спілкування після початку повномаштабного вторгнення
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
5 березня, 17:16
Зафіксовано пошкодження складу сухих вантажів і дорожніх контейнерів, а також вибито скління в адміністративних будівлях
РФ пошкодила портову інфраструктуру на Одещині
3 березня, 08:37
Більшість заморожених російських активів знаходиться у Бельгії – в депозитарії Euroclear
Заморожені активи РФ для України: тему закрито?
2 березня, 17:30
Замерзле озеро Байкал
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
22 лютого, 03:20
Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
21 лютого, 10:59
Зеленський зробив заяву про північнокорейських солдатів
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
20 лютого, 12:25
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
Провідні європейські розвідки назвали шанси на мир в Україні
19 лютого, 14:01
Кремль пояснює ці кроки необхідністю захисту національної безпеки
Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI
18 лютого, 13:03
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
17 лютого, 01:42

Новини

Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua