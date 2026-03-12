Будівництво центру художньої гімнастики – академії «Небесна грація» – розпочалося у 2016 році

Пропагандисти інформують, що колишніх топменеджерів російського енергетичного гіганта «Газпром» підозрюють у розкраданні близько 8 млрд рублів (приблизно $100 млн) під час будівництва центру художньої гімнастики в Сочі – академії «Небесна грація», яка пов’язана з Аліною Кабаєвою. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що у 2016-2019 роках значну суму коштів могли привласнити через фіктивні будівельні роботи в межах соціальної програми «Газпром – дітям».

Головним підрядником проєкту виступало петербурзьке ТОВ «ГРСП «Магніт», яке згодом було визнане банкрутом. Фінансування здійснювала компанія «Газпром інвестгазифікація», а кураторкою будівництва з боку «Газпром міжрегіонгаз» була колишня заступниця генерального директора та член правління «Газпрому» Олена Михайлова. За версією слідства, саме вона могла організувати схему розкрадання.

Ще одним важливим фігурантом справи називають екскерівника «Газпром інвестгазифікації» Анатолія Єркулова. Російські слідчі вважають, що він міг бути фактичним бенефіціаром підрядної компанії «ГРСП «Магніт».

Обох підозрюваних оголошено в розшук, оскільки вони залишили територію Росії. 18 лютого 2026 року Міщанський суд Москви заочно взяв Михайлову під варту. Загалом у кримінальному провадженні фігурують 13 осіб, деяких із них також оголосили в міжнародний розшук.

Будівництво центру художньої гімнастики – академії «Небесна грація» – площею понад 42 тисячі квадратних метрів розпочалося у 2016 році. Об’єкт ввели в експлуатацію у грудні 2022-го. За оцінками слідства, реальна вартість робіт могла становити близько 2 млрд рублів (приблизно $25 млн), що значно менше від виділеного фінансування.

Аліну Кабаєву ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.