Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» наблизився до виходу до свого першого в історії чвертьфіналу Ліги конференцій
фото: офіційний сайт ФК «Шахтар»

Український клуб зумів конвертувати свою перевагу в грі у забиті м'ячі

Єдиний представник України в єврокубках, «Шахтар», провів свій поєдинок проти польського «Леха» у межах 1/8 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі цього поєдинку, познанський «Лех» у попередньому раунді плейоф здолав фінський КуПС (2:0, 1:0). У виїзному матчі забили Козубаль та Ісмаїл, а вдома переможний м’яч оформив Родрігес. Після виходу далі команда влаштувала результативний матч із «Ракувом» у чемпіонаті Польщі (4:3) – відзначилися Ісхак, Пальма, Міліч і Аньєро. Однак згодом «залізничники» зазнали двох поразок: вилетіли з Кубка Польщі від «Гурніка» (0:1) та поступилися «Відзеву» (1:2) в Екстраклясі, де забив Тордарсон.

«Шахтар» після зимової паузи виграв три матчі УПЛ поспіль, забив п’ять голів і не пропустив жодного. «Карпати» донеччани розгромили (3:0) завдяки хет-трику Траоре, а «Верес» і «Олександрію» обіграли з мінімальною перевагою. Голами відзначилися Бондар і знову Траоре. Завдяки цим результатам «гірники» вийшли в одноосібні лідери чемпіонату.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Хід гри

На старті матчу «Шахтар» більше володів м’ячем і поступово почав створювати небезпечні моменти. Найближчим до гола у першій половині тайму був Кауан Еліас, який після індивідуального проходу пробив у кут воріт, але голкіпер Бартош Мрозек виконав чудовий сейв.

Невдовзі українська команда змушена була провести вимушену заміну, адже через травму поле залишив Дмитро Криськів, а замість нього вийшов Марлон Гомес. Парадоксально, але саме ця заміна швидко принесла результат. На 36-й хвилині Еліас віддав передачу у штрафний майданчик, де Марлон Гомес опинився перед воротами та точним ударом відкрив рахунок, зробивши 1:0 на користь «Шахтаря».

Після перерви донеччани продовжили тиснути на суперника. На 48-й хвилині номінальні господарі подвоїли перевагу: після атаки м’яч відскочив у штрафному майданчику до Невертона, який зіграв на добиванні та відправив м’яч у сітку. Після цього в середині другого тайму тренер «Леха» Нільс Фредріксен освіжив гру кількома замінами, випустивши на поле, зокрема, Патріка Валемарка та Таофіка Ісмаїла. Польська команда почала активніше атакувати і створила кілька моментів, але воротар Дмитро Різник неодноразово рятував свою команду.

На 70-й хвилині гостям все ж вдалося забити. Після передачі Жоела Перейри нападник Мікаель Ісхак отримав м’яч у штрафному майданчику та точним ударом у нижній кут воріт скоротив відставання до мінімуму. Іншим неприємним моментом стало те, що жовту картку отримав Валерій Бондар, який через перебір «гірчичників» пропустить наступний матч. Обидві команди після цього знову обмінялися попередженнями: жовті картки отримали Невертон та захисник «Леха» Антоніо Мілич.

На 81-й хвилині Назарина мав шанс збільшити перевагу «гірників», але його удар зі штрафного з приблизно 25 метрів пройшов вище воріт. Уже за чотири хвилини момент української команди таки вдалося реалізувати. Після подачі у штрафний майданчик м’яч відскочив до Ісаке Сілви, і бразилець у падінні виконав ефектний удар ножицями. Бартош Мрозек вже нічим не міг зарадити – рахунок став 3:1 на користь «Шахтаря».

У компенсований час ще одне попередження отримав Ісаке Сілва, однак це вже не вплинуло на підсумок матчу. З рахунком 1:3 «Шахтар» здобув перемогу та матиме перевагу в два голи перед домашньою зустріччю в Кракові. 

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Перший матч

«Лех» – «Шахтар» 1:3 (0:1)

  • Голи: Ісхак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Ісаке Сілва (85)

Що далі?

Матч-відповідь команди проведуть 19 березня о 22:00. Для українського клубу домашні матчі у сезоні Ліги конференцій складалися більш напружено, ніж виїзні, де команда має серію з чотирьох поспіль перемог. Проте і «Леху» на виїзді часто гралося не найкращим чином, тож друга дуель має бути такою ж напруженою, як і перша. 

Нагадаємо, що «Шахтар» пропустить один із турів УПЛ у березні. Таке рішення дирекції УПЛ, вочевидь, викликане низкою факторів. По-перше, 19 березня «Шахтар» зустрінеться з познанським «Лехом» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. По-друге, 26 березня відбудеться поєдинок плейоф кваліфікації до ЧС-2026 збірної України.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Лех (Познань) Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінісіуса на расовому ґрунті міг образити аргентинський півзахисник «Бенфіки» Джанлука Престіанні
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
18 лютого, 16:41
Збірна Франції недарма розгромила «синьо-жовтих»
Суперник збірної України отримав подвійну премію за перемогу над командою Реброва
24 лютого, 14:51
Джанні Інфантіно став не на той бік
У «Шахтарі» знайшли для президента ФІФА кращу місію за повернення росіян
25 лютого, 13:59
«Біло-сині» підходять фаворитом до протистояння
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України Реклама
3 березня, 10:37
Сергій Ребров запросить нового футболіста до команди
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
2 березня, 18:46
Під Флорентіно Пересом захиталося крісло
Розлючені фанати «Реала» знайшли винного в невдачах команди
3 березня, 12:27
Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі
Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном
6 березня, 10:31
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
Хабі Алонсо може повернутися в знайомі місця
«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ
9 березня, 16:15

Новини

Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
Екстопменеджери «Газпрому» вкрали 100$ млн під час будівництва академії коханки Путіна
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Скелетоніст Лавренюк вийшов на церемонію нагородження з фото Гераскевича у «шоломі памʼяті»
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Сенсаційний бомбардир «Реала» визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну