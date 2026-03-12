«Шахтар» переміг «Лех» у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

«Шахтар» наблизився до виходу до свого першого в історії чвертьфіналу Ліги конференцій

Український клуб зумів конвертувати свою перевагу в грі у забиті м'ячі

Єдиний представник України в єврокубках, «Шахтар», провів свій поєдинок проти польського «Леха» у межах 1/8 фіналу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі цього поєдинку, познанський «Лех» у попередньому раунді плейоф здолав фінський КуПС (2:0, 1:0). У виїзному матчі забили Козубаль та Ісмаїл, а вдома переможний м’яч оформив Родрігес. Після виходу далі команда влаштувала результативний матч із «Ракувом» у чемпіонаті Польщі (4:3) – відзначилися Ісхак, Пальма, Міліч і Аньєро. Однак згодом «залізничники» зазнали двох поразок: вилетіли з Кубка Польщі від «Гурніка» (0:1) та поступилися «Відзеву» (1:2) в Екстраклясі, де забив Тордарсон.

«Шахтар» після зимової паузи виграв три матчі УПЛ поспіль, забив п’ять голів і не пропустив жодного. «Карпати» донеччани розгромили (3:0) завдяки хет-трику Траоре, а «Верес» і «Олександрію» обіграли з мінімальною перевагою. Голами відзначилися Бондар і знову Траоре. Завдяки цим результатам «гірники» вийшли в одноосібні лідери чемпіонату.

Хід гри

На старті матчу «Шахтар» більше володів м’ячем і поступово почав створювати небезпечні моменти. Найближчим до гола у першій половині тайму був Кауан Еліас, який після індивідуального проходу пробив у кут воріт, але голкіпер Бартош Мрозек виконав чудовий сейв.

Невдовзі українська команда змушена була провести вимушену заміну, адже через травму поле залишив Дмитро Криськів, а замість нього вийшов Марлон Гомес. Парадоксально, але саме ця заміна швидко принесла результат. На 36-й хвилині Еліас віддав передачу у штрафний майданчик, де Марлон Гомес опинився перед воротами та точним ударом відкрив рахунок, зробивши 1:0 на користь «Шахтаря».

Після перерви донеччани продовжили тиснути на суперника. На 48-й хвилині номінальні господарі подвоїли перевагу: після атаки м’яч відскочив у штрафному майданчику до Невертона, який зіграв на добиванні та відправив м’яч у сітку. Після цього в середині другого тайму тренер «Леха» Нільс Фредріксен освіжив гру кількома замінами, випустивши на поле, зокрема, Патріка Валемарка та Таофіка Ісмаїла. Польська команда почала активніше атакувати і створила кілька моментів, але воротар Дмитро Різник неодноразово рятував свою команду.

На 70-й хвилині гостям все ж вдалося забити. Після передачі Жоела Перейри нападник Мікаель Ісхак отримав м’яч у штрафному майданчику та точним ударом у нижній кут воріт скоротив відставання до мінімуму. Іншим неприємним моментом стало те, що жовту картку отримав Валерій Бондар, який через перебір «гірчичників» пропустить наступний матч. Обидві команди після цього знову обмінялися попередженнями: жовті картки отримали Невертон та захисник «Леха» Антоніо Мілич.

На 81-й хвилині Назарина мав шанс збільшити перевагу «гірників», але його удар зі штрафного з приблизно 25 метрів пройшов вище воріт. Уже за чотири хвилини момент української команди таки вдалося реалізувати. Після подачі у штрафний майданчик м’яч відскочив до Ісаке Сілви, і бразилець у падінні виконав ефектний удар ножицями. Бартош Мрозек вже нічим не міг зарадити – рахунок став 3:1 на користь «Шахтаря».

У компенсований час ще одне попередження отримав Ісаке Сілва, однак це вже не вплинуло на підсумок матчу. З рахунком 1:3 «Шахтар» здобув перемогу та матиме перевагу в два голи перед домашньою зустріччю в Кракові.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Перший матч

«Лех» – «Шахтар» 1:3 (0:1)

Голи: Ісхак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Ісаке Сілва (85)

Що далі?

Матч-відповідь команди проведуть 19 березня о 22:00. Для українського клубу домашні матчі у сезоні Ліги конференцій складалися більш напружено, ніж виїзні, де команда має серію з чотирьох поспіль перемог. Проте і «Леху» на виїзді часто гралося не найкращим чином, тож друга дуель має бути такою ж напруженою, як і перша.

Нагадаємо, що «Шахтар» пропустить один із турів УПЛ у березні. Таке рішення дирекції УПЛ, вочевидь, викликане низкою факторів. По-перше, 19 березня «Шахтар» зустрінеться з познанським «Лехом» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. По-друге, 26 березня відбудеться поєдинок плейоф кваліфікації до ЧС-2026 збірної України.