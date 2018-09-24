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    Паралімпійська збірна команда з фехтування на візках стала другою на чемпіонаті Європи

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    Паралімпійська збірна команда з фехтування на візках стала другою на чемпіонаті Європи

    Українські спортсмени здобули 16 нагород

    В останній день чемпіонату Європи національна паралімпійська збірна команда з фехтування на візках здобула золоту нагороду у командній жіночій шаблі.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Також на рахунку українців бронзова нагорода у чоловічій командній шпазі.

    Таким чином, у підсумку команда України здобула 16 високих нагород на цьому чемпіонаті Європи.

    Шість з яких стали золотими, три – срібними, сім – бронзовими. А разом з ними і друге місце у Європі.

    Чемпіонками останнього дня турніру стали Бреус Євгенія (кат. А), Морквич Наталя (кат. А), Федота Олена (кат. В) та Дьолог Надія (кат. В).

    У чоловіків бронзу здобували Дацко Антон (кат. В), Магула Максим (кат. А), Демчук Андрій (кат. А) та Науменко Олег (кат. В).

    У передостанній день чемпіоном Європи знову став Сергій Шавкун (категорія С), цього разу у рапірі.

    Бронзову нагороду здобула Пашкова Ганна (категорія С) у жіночій шпазі. Також бронзу вибороли Демчук Андрій (кат. А), Дацко Антон (кат. В), Манько Артем (кат. А) та Магула Максим (кат. А).

    У понеділок, 24 вересня, о 18:00 команда прибуває в Україну.

    Раніше повідомлялося, що українські паралімпійці здобули 11 медалей на ЧЄ з фехтування.

    чемпіонат Європи Фехтування Паралімпійські Ігри
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