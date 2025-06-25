Переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення кар'єри

Останнім клубом півзахисника став «Саутгемптон»

Колишній футболіст «Ліверпуля» та збірної Англії з футболу Адам Лаллана на своїй сторінці у соцмережі Instagram повідомив про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Останнім клубом півзахисника став «Саутгемптон», у якому він розпочинав свою кар'єру.

«Я не міг бути вдячнішим за всі можливості, які мені було надано під час професійної кар'єри. Я був радий представляти один із найбільших клубів у світі та виграти у його складі Лігу чемпіонів. Кожен вихід у складі збірної Англії також означав для мене дуже багато», – написав 37-річний Лаллана.

У складі «Ліверпуля» Лаллана ставав переможцем чемпіонату Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. У складі збірної Англії Лаллана взяв участь у 34 матчах та забив три м'ячі.

Усього за кар'єру Лаллана зіграв 569 матчів на клубному рівні. У складі «Ліверпуля», «Саутгемптону», «Брайтону» та «Борнмуту» Адам забив 86 м'ячів та зробив 73 асисти.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.