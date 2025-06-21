Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»

Свірін вважає, що допис дружини Сидорчука не є доречним для країни, яка веде війну

Журналіст Свірін назвав жарт дружини футболіста «недолугим»

Спортивний журналіст Руслан Свірін відреагував на допис в Instagram дружини екскапітана «Динамо» Сергія Сидорчука Ганни. Про це повідомляє «Главком».

«Хто повертає українців додому – стоматолог», – прокоментувала Ганна приїзд своєї родини з Бельгії на Батьківщину.

Свірін назвав жарт дружини футболіста «недолугим».

«Дружина колишнього капітана «Динамо» Київ Сергія Сидорчука без задньої думки поділилася у сторіз в Інстаграмі світлиною з салону автівки. Де обидві половинки приязно усміхаються. І все було б чудово для симпатиків, чи як їх там звуть в інстаграмі, фолловерів Сидорчука та його дружини Ганни, якби не підпис під фото: «Хто повертає українців додому – стоматолог». Думаю, підпис жартівливого характеру в розумінні Ганни. Але жарт недолугий. Якщо ти вважаєш себе інфлуенсеркою, та й навіть, якби не вважала краще вказувати іншу мету тимчасового візиту з Бельгії в Україну, не таку дурнувату», – написав Свірін.

Він також вважає, що допис дружини Сидорчука не є доречним для країни, яка веде війну.

«Ганна натякає, що дешевше зуби зробити в Україні, ніж у Бельгії. Це пише дружина екскапітана Динамо і ексгравця збірної. Футболісти такого рівня перебувають на іншій фінансовій орбіті. Навіщо прибіднятися, по приколу? По-друге, і головне. Якщо їдете в Україну, напишіть – до батьків, бабусі (у подружжя четверо дітей). Але стоматолог? Ця причина гарна для країни рожевих поні, барбіленду. А не для України, яка веде війну 4-й рік», – зазначив журналіст.

Він висловив думку, що повернення Сидорчука в Україну могло б також підштовхнути ще когось зробити подібний крок

«Повернення Сидорчука могло б підштовхнути на цей крок ще б когось з тих, хто виїхав на початку повномасштабки. Бо він – персона. 327 матчів і 21 гол за «Динамо». 62 матчі, 3 голи за збірну України», – написав Свірін.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колишнім захисником московського «Динамо» та збірною Росії Романом Нойштедтером.