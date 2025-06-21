Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»
Свірін вважає, що допис дружини Сидорчука не є доречним для країни, яка веде війну

Журналіст Свірін назвав жарт дружини футболіста «недолугим»

Спортивний журналіст Руслан Свірін відреагував на допис в Instagram дружини екскапітана «Динамо» Сергія Сидорчука Ганни. Про це повідомляє «Главком».

«Хто повертає українців додому – стоматолог», – прокоментувала Ганна приїзд своєї родини з Бельгії на Батьківщину.

Свірін назвав жарт дружини футболіста «недолугим».

«Дружина колишнього капітана «Динамо» Київ Сергія Сидорчука без задньої думки поділилася у сторіз в Інстаграмі світлиною з салону автівки. Де обидві половинки приязно усміхаються. І все було б чудово для симпатиків, чи як їх там звуть в інстаграмі, фолловерів Сидорчука та його дружини Ганни, якби не підпис під фото: «Хто повертає українців додому – стоматолог». Думаю, підпис жартівливого характеру в розумінні Ганни. Але жарт недолугий. Якщо ти вважаєш себе інфлуенсеркою, та й навіть, якби не вважала краще вказувати іншу мету тимчасового візиту з Бельгії в Україну, не таку дурнувату», – написав Свірін.

Він також вважає, що допис дружини Сидорчука не є доречним для країни, яка веде війну.

«Ганна натякає, що дешевше зуби зробити в Україні, ніж у Бельгії. Це пише дружина екскапітана Динамо і ексгравця збірної. Футболісти такого рівня перебувають на іншій фінансовій орбіті. Навіщо прибіднятися, по приколу? По-друге, і головне. Якщо їдете в Україну, напишіть – до батьків, бабусі (у подружжя четверо дітей). Але стоматолог? Ця причина гарна для країни рожевих поні, барбіленду. А не для України, яка веде війну 4-й рік», – зазначив журналіст.

Він висловив думку, що повернення Сидорчука в Україну могло б також підштовхнути ще когось зробити подібний крок

«Повернення Сидорчука могло б підштовхнути на цей крок ще б когось з тих, хто виїхав на початку повномасштабки. Бо він – персона. 327 матчів і 21 гол за «Динамо». 62 матчі, 3 голи за збірну України», – написав Свірін.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колишнім захисником московського «Динамо» та збірною Росії Романом Нойштедтером

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ журналіст Сергій Сидорчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) пройде в іспанському місті Алькоркон
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на контрольну гру з Іспанією
26 травня, 12:25
За підсумками першого етапу відбору 19-річний Тарас посів 37 місце
Гравець «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих футболістів Європи
29 травня, 20:40
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«ПСЖ» – «Інтер»: де та коли дивитися фінал Ліги чемпіонів
31 травня, 11:03
Владислав Дубінчак пропустить турнір у Канаді
Перед турніром у Канаді збірна України з футболу втратила гравця
2 червня, 12:54
Нара виклала фото з готелю у Мюнхені, де мешкали родини футболістів «ПСЖ»
ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
3 червня, 20:18
Поєдинок Нова Зеландія – Україна покаже медіасервіс Megogo
Нова Зеландія – Україна: де дивитися гру Canadian Shield
10 червня, 12:42
Черчесов постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані
Скандальний російський тренер може очолити збірну Польщі з футболу
13 червня, 12:41
Сидорчук з 2023 року грає за «Вестерло»
«Класна людина». Екскапітан «Динамо» розповів про стосунки з російським футболістом
13 червня, 17:34
Представники «Локомотиву» у рамках слухань заявили, що «Маріуполь – російське місто, а клуб знищений і більше не існує»
Російський клуб отримав заборону на трансфери, бо заборгував «Маріуполю»
19 червня, 20:23

Новини

Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фінал трав'яного турніру WTA
Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фінал трав'яного турніру WTA
Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу
Вірц звернувся до вболівальників «Ліверпуля» після рекордного трансферу
Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»
Журналіст розкритикував дружину Сидорчука, яка написала, що «українців додому повертають стоматологи»
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»
Легендарний хокеїст назвав Трампа «патологічним брехуном»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
12K
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
11K
Путін: Україна – наша
9683
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
9241
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua