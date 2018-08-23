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    Перша поразка у сезоні: «Динамо» програло «Аяксу» у кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Фото twitter.com/afcajax - Перша поразка у сезоні: «Динамо» програло «Аяксу» у кваліфікації Ліги чемпіонів
    Фото twitter.com/afcajax

    На виїзді кияни поступилися з рахунком 1:3

    Київське «Динамо» зазнало першої поразки у нинішньому сезоні.

    У першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів-2018/19 «біло-сині» були декласовані в Амстердамі «Аяксом».

    Кияни пропустили на другій хвилині, після чого відігралися у середині тайму.

    Але завершення тайму «Динамо» провалило, пропустивши двічі. І тепер за тиждень у столиці України їм потрібно буде відіграти рахунок 1:3.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф кваліфікації

    «Аякс» (Нідерланди) – «Динамо» (Київ, Україна) – 3:1 (3:1)

    Голи: 1:0 – ван де Беек (2), 1:1 – Кендзьора (16), 2:1 – Зієш (35), 3:1 – Тадич (43)

    «Аякс»: Онана, Тальяфіко, Блінд, де Лігт, Мазрауї, Ф. де Йонг, Шене, ван де Беек (Д. де Віт, 87), Тадич, Зієш, Хунтелаар.

    «Динамо»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук (Че Че, 76), Гармаш (Шепелєв, 46), Вербич, Циганков, Бєсєдін.

    Попередження: Хунтелаар (21), Кендзьора (24), Гармаш (38), Тальяфіко (70).

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