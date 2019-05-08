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    Під загрозою вильоту «Карпати» повернули до складу екс-оборонця збірної України

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    Підтримав рішення повернути Артема Федецького зокрема тренер &laquo;Карпат&raquo; Фабрі Ґонсалес - Під загрозою вильоту «Карпати» повернули до складу екс-оборонця збірної України
    Підтримав рішення повернути Артема Федецького зокрема тренер «Карпат» Фабрі Ґонсалес
    ФК Карпати

    Артем Федецький не гордий, пропозицію прийняв

    Оборонець «Карпат» Артем Федецький тренується з першою командою львів'ян напередодні матчу чемпіонату України проти «Ворскли». Хоча нещодавно досвідчений футболіст був відсторонений клубом від ігор і тренувань основи.

    Рішення про відсторонення було прийняте після поразки львівського клубу від «Олімпіка» (2:3) в матчі 26-го туру УПЛ. Після гри підтримку такого рішення висловив і головний тренер «Карпат» Фабрі Ґонсалес.

    Після того, як Федецький був відсторонений від першої команди, «Карпат» на своєму полі програли «Арсеналу» в 27-му турі чемпіонату України. Зараз львівська команда посідає десяте місце і випереджає арсеналівців на одне очко, а «Чорноморець» - на чотири.

    На рахунку екс-оборонця збірної України 13 матчів за «Карпати» в нинішньому сезоні.

    «Карпати» зіграють з «Ворсклою» в Полтаві 12 травня. Початок матчу - о 19:30.

     Читайте також: «Я втомився це терпіти!» - тренер «Карпат» несамовито лютував після поразки від «Олімпіка»
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