Під загрозою вильоту «Карпати» повернули до складу екс-оборонця збірної України



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Підтримав рішення повернути Артема Федецького зокрема тренер «Карпат» Фабрі Ґонсалес ФК Карпати

Артем Федецький не гордий, пропозицію прийняв

Оборонець «Карпат» Артем Федецький тренується з першою командою львів'ян напередодні матчу чемпіонату України проти «Ворскли». Хоча нещодавно досвідчений футболіст був відсторонений клубом від ігор і тренувань основи.

Рішення про відсторонення було прийняте після поразки львівського клубу від «Олімпіка» (2:3) в матчі 26-го туру УПЛ. Після гри підтримку такого рішення висловив і головний тренер «Карпат» Фабрі Ґонсалес.

Після того, як Федецький був відсторонений від першої команди, «Карпат» на своєму полі програли «Арсеналу» в 27-му турі чемпіонату України. Зараз львівська команда посідає десяте місце і випереджає арсеналівців на одне очко, а «Чорноморець» - на чотири.

На рахунку екс-оборонця збірної України 13 матчів за «Карпати» в нинішньому сезоні.

«Карпати» зіграють з «Ворсклою» в Полтаві 12 травня. Початок матчу - о 19:30.