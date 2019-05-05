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    «Карпати» в меншості програли вдома киянам (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; &ndash; &laquo;Арсенал-Київ&raquo; - «Карпати» в меншості програли вдома киянам (відео)
    «Карпати» – «Арсенал-Київ»
    Футбол 24

    «Арсенал-Київ» впритул наблизився до львів’ян у турнірній таблиці чемпіонату України

    «Карпати» (Львів) – «Арсенал-Київ» - 1:2

    Голи: 0:1 – Вакуленко (10). 0:2 – Ковпак (74). 1:2 – Онгла (83)

    «Карпати»: Кучинський – Сандохадзе (Мірошниченко, 62), Папа, Мегремич – Мякушко, Ді Франко, Кльоц, Онгла, Бусько (Понде, 46) – Йода (Гуцуляк, 62), Швед. Тренер – Гонсалес Пенела Фабрісіано.
    «Арсенал-Київ»: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Оріховський, Танковський (Ліпартія, 73), Мезу (Ковпак, 64) – Авагімян (Сагуткін, 26), Кадимян, Калитвинцев. Тренер – Ігор Леонов.
    Судді: Омельченко – Корнійко, Єремєєв, Копієвський.
    Попередження: Йода (12), Швед (12, 45+3), Ді Франко (45) – Танковський (45), Башлай (45+4), Оріховський (72).
    Вилучення: Швед (45+3)
    5 травня. Львів. Стадіон «Україна». 

    Уже на початку зустрічі 27-го туру для господарів суттєво ускладнилося становище. Кияни розіграли атаку до влучного удару Вакуленка, який і відкрив рахунок.

    Гол Вакуленка

    У відповідь львів’яни ледь одразу не зрівняли – Швед поцілив у штангу.

    Надалі «Карпати» контролювали м’яч, та ніяк не могли скористатися з цього.

    А на останніх секундах першої 45-хвилинки господарі залишилися в меншості – друге попередження отримав Швед.

    Львів’яни в другому таймі навіть скороченим складом більше володіли м’ячем. Та забили знову кияни. Ковпак вдало вийшов на заміну.

    Гол Ковпака

    Наприкінці зустрічі господарі все ж один м’яч сквитали – Онгла переправив у сітку з подачі кутового.

    Гол Онгла

    На більше «Карпатам» ні сил, ні часу вже не вистачило.

    «Арсенал» впритул підібрався до «Карпат», наразі відставання становить лише один бал.

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