«Карпати» в меншості програли вдома киянам (відео)
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Розсилка
«Арсенал-Київ» впритул наблизився до львів’ян у турнірній таблиці чемпіонату України
«Карпати» (Львів) – «Арсенал-Київ» - 1:2
Голи: 0:1 – Вакуленко (10). 0:2 – Ковпак (74). 1:2 – Онгла (83)
«Карпати»: Кучинський – Сандохадзе (Мірошниченко, 62), Папа, Мегремич – Мякушко, Ді Франко, Кльоц, Онгла, Бусько (Понде, 46) – Йода (Гуцуляк, 62), Швед. Тренер – Гонсалес Пенела Фабрісіано.
«Арсенал-Київ»: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Оріховський, Танковський (Ліпартія, 73), Мезу (Ковпак, 64) – Авагімян (Сагуткін, 26), Кадимян, Калитвинцев. Тренер – Ігор Леонов.
Судді: Омельченко – Корнійко, Єремєєв, Копієвський.
Попередження: Йода (12), Швед (12, 45+3), Ді Франко (45) – Танковський (45), Башлай (45+4), Оріховський (72).
Вилучення: Швед (45+3)
5 травня. Львів. Стадіон «Україна».
Уже на початку зустрічі 27-го туру для господарів суттєво ускладнилося становище. Кияни розіграли атаку до влучного удару Вакуленка, який і відкрив рахунок.
У відповідь львів’яни ледь одразу не зрівняли – Швед поцілив у штангу.
Надалі «Карпати» контролювали м’яч, та ніяк не могли скористатися з цього.
А на останніх секундах першої 45-хвилинки господарі залишилися в меншості – друге попередження отримав Швед.
Львів’яни в другому таймі навіть скороченим складом більше володіли м’ячем. Та забили знову кияни. Ковпак вдало вийшов на заміну.
Наприкінці зустрічі господарі все ж один м’яч сквитали – Онгла переправив у сітку з подачі кутового.
На більше «Карпатам» ні сил, ні часу вже не вистачило.
«Арсенал» впритул підібрався до «Карпат», наразі відставання становить лише один бал.