«Карпати» в меншості програли вдома киянам (відео)



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«Карпати» – «Арсенал-Київ» Футбол 24

«Арсенал-Київ» впритул наблизився до львів’ян у турнірній таблиці чемпіонату України

«Карпати» (Львів) – «Арсенал-Київ» - 1:2

Голи: 0:1 – Вакуленко (10). 0:2 – Ковпак (74). 1:2 – Онгла (83)

«Карпати»: Кучинський – Сандохадзе (Мірошниченко, 62), Папа, Мегремич – Мякушко, Ді Франко, Кльоц, Онгла, Бусько (Понде, 46) – Йода (Гуцуляк, 62), Швед. Тренер – Гонсалес Пенела Фабрісіано.

«Арсенал-Київ»: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Оріховський, Танковський (Ліпартія, 73), Мезу (Ковпак, 64) – Авагімян (Сагуткін, 26), Кадимян, Калитвинцев. Тренер – Ігор Леонов.

Судді: Омельченко – Корнійко, Єремєєв, Копієвський.

Попередження: Йода (12), Швед (12, 45+3), Ді Франко (45) – Танковський (45), Башлай (45+4), Оріховський (72).

Вилучення: Швед (45+3)

5 травня. Львів. Стадіон «Україна».

Уже на початку зустрічі 27-го туру для господарів суттєво ускладнилося становище. Кияни розіграли атаку до влучного удару Вакуленка, який і відкрив рахунок.

Гол Вакуленка

У відповідь львів’яни ледь одразу не зрівняли – Швед поцілив у штангу.

Надалі «Карпати» контролювали м’яч, та ніяк не могли скористатися з цього.

А на останніх секундах першої 45-хвилинки господарі залишилися в меншості – друге попередження отримав Швед.

Львів’яни в другому таймі навіть скороченим складом більше володіли м’ячем. Та забили знову кияни. Ковпак вдало вийшов на заміну.

Гол Ковпака

Наприкінці зустрічі господарі все ж один м’яч сквитали – Онгла переправив у сітку з подачі кутового.

Гол Онгла

На більше «Карпатам» ні сил, ні часу вже не вистачило.

«Арсенал» впритул підібрався до «Карпат», наразі відставання становить лише один бал.