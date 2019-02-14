Пішла з життя багаторічний керівник українського фігурного катання



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Людмила Михайловська прожила 71 рік Скріншот з телепередачі

Людмила Михайловська була суддею та технічним контролером ISU

На 72-му році після важкої хвороби пішла з життя член президії Української федерації фігурного катання на ковзанах Людмила Михайловська, яка паралельно протягом багатьох років була членом Національного олімпійського комітету України.

«Людмила Валентинівна зробила значний внесок у розвиток українського фігурного катання і олімпійського руху, - йдеться у повідомленні НОК. - Була тренером, директором ДЮСШОР, у 1980 році очолила Українську федерацію фігурного катання на ковзанах і працювала на цій посаді понад 20 років. Успішний досвід роботи Людмили Валентинівни був оцінений і на міжнародному рівні. Вона була суддею ISU, рефері та технічним контролером ISU на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх, 12 років поспіль входила до технічного комітету зі спортивних танців на льоду».

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