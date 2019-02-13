Помер легендарний український футболіст Віталій Хмельницький



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Хмельницький понад 30 років був тренером у дитячій школі «Динамо» Фото з соцмереж

Одному з найкращих нападників 60-х років було 75 років

Сьогодні, 13 лютого, на 76-му році життя перестало битися серце видатного нападника київського «Динамо», донецького «Шахтаря» і збірної СССР Віталія Хмельницького.

Віталій Григорович народився 12 червня 1975 року в селі Тимошівка Запорізької області, а кар'єру професійного футболіста розпочинав у складі маріупольського «Азовця». Правда, не догравши навіть сезону-1962 серед команд класу Б, 19-річний нападник передбрався у вищоліговий донецький «Шахтар».

Пройшовши в Донецьку університети знаного тренера Олега Ошенкова і провівши в елітному дивізіоні совєцького футболу 73 матчі, в яких було забито 8 м'ячів, Хмель, як його називали впродовж усієї кар'єри, перебрався до Києва, в головну українську команду «Динамо».

Хмельницький швидко став однією з ключових постатей у майже непереможній у другій половині 60-х команді Віктора Маслова, яка тричі поспіль здобувала золоті нагороди чемпіона СССР.

Загалом Хмельницький у складі киян став чотириразовим чемпіоном СССР (1966, 1967, 1968, 1971), двічі, у 1964-му і 1966 роках вигравав Кубок Союзу.

За збірну СССР в 1965–1971 роках зіграв 20 матчів, забив 7 голів. Учасник чемпіонату світу-1970.

Працював головним тренером команд «Граніт» (Черкаси) (1973–1974) і «Кривбас» (1978–1979). Впродовж понад трьох десятиліть тренером в футбольній школі київського «Динамо». Власне, звідти й пішов на пенсію.

Редакція «Главкому» висловлює співчуття рідним і близьким покійного.