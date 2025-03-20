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Пішов з життя ексвласник команди Формули-1, який лікувався від раку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя ексвласник команди Формули-1, який лікувався від раку
Наприкінці 2024 року Джордан повідомив, що проходив лікування від онкологічного захворювання
фото: Carl Bingham / Motorsport Images

У березні 2012 року Джордан отримав звання офіцера Ордена Британської імперії

Пішов із життя колишній власник команди Формули-1 «Джордан» Едді Джордан. Про це повідомляє «Главком».

Ірландському бізнесмену Едді Джордан було 76 років. Наприкінці 2024 року він повідомив, що проходив лікування від онкологічного захворювання.

«Едді мирно помер у родинному колі в Кейптауні рано вранці 20 березня 2025 року у віці 76 років після того, як протягом останніх 12 місяців боровся з агресивною формою раку простати», – йдеться у заяві сім'ї Джордана.

У 1998 році команда «Джордан» досягла свого найкращого результату у Формулі-1, коли її пілоти Деймон Гілл і Ральф Шумахер фінішували першим і другим на Гран-прі Бельгії.

У 1999 році пілот «Джордана» Гайнц-Гаральд Френтцен став претендентом на чемпіонство, зрештою фінішувавши третім, що стало найкращим результатом для пілотів команди. Також він здобув дві перемоги в гонках.

Френтцен лідирував на Гран-прі Європи, але зійшов із дистанції через проблеми з електрикою. Якби він виграв гонку, то був би в межах одного очка від лідера чемпіонату за два раунди, що залишилися до кінця сезону.

У березні 2012 року Джордан отримав звання офіцера Ордена Британської імперії за заслуги в благодійності та автоперегонах.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Теги: Формула-1 смерть

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