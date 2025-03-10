Загибель чоловіка на станції метро «Вирлиця»: стали відомі подробиці трагедії

Подія сталася приблизно за 70 метрів від платформи, фактично в самому тунелі

Роботи з деблокування пасажира проводили фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Пасажир Київського метро, який учора, 9 березня, близько 21:30 на станції метро «Вирлиця» загинув, потрапивши під електропоїзд, грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Повідомляється, що подія сталася приблизно за 70 метрів від платформи, фактично в самому тунелі. Роботи з деблокування пасажира проводили фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Загалом до ліквідації наслідків залучили близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену», – повідомили у метрополітені.

Крім того, зауважила пресслужба підприємства, роботу трьох станцій метро вчора тимчасово зупинили, що спричинило значні незручності для пасажирів, особливо у пізній вечірній час.

Працівники «Київського метрополітену» закликали пасажирів не порушувати правила користування підземкою: не заходити в тунелі, не пересуватися забороненими зонами та не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня, о 21:27 від працівників київського метрополітену до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на станції метро «Вирлиця» на колію під потяг впала людина. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи. Загиблого деблокували та підняли на платформу. Обставини події встановлюють правоохоронці.