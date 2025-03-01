Помер відомий скульптор, лауреат премії Шевченка Ярослав Мотика

Ярослав Мотика народився 1943 року в селі Староміщина на Тернопільщині

Ярослав Мотика помер на 82-му році життя

Відійшов у вічність Ярослав Мотика, відомий автор монументів, пам’ятних знаків в Україні. Про смерть скульптора 1 березня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає «Главком».

«Його скульптури – це не просто мистецтво, а зафіксовані в глині, бронзі, камені й дереві символи нашої епохи», – написав Козицький.

Ярослав Мотика помер на 82-му році життя.

фото з відкритих джерел

Що відомо про митця?

Ярослав Мотика народився 1943 року в селі Староміщина на Тернопільщині. У 1966 році закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, за спеціальністю монументальна скульптура.

Ярослав Мотика – автор монументів, пам’ятних знаків на Львівщині та по всій Україні. Відомі його пам’ятники: садово-паркова фігура в ставку Стрийського парку у Львові «Лілея», пам’ятник полковнику Євгену Коновальцю у місті Жовква на Львівщині, пам’ятник Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району, скульптура Покрови Божої Матері в місті Буську на Львівщині, пам'ятник до 1000-ліття хрещення України-Руси в Бельгії.

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У 1972 році Ярослав Мотика став лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка.

Окрім монументальних робіт, створював галерею портретів відомих українців: погруддя Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського, Григорія Сковороди, Ліни Костенко, Івана Марчука, Володимира Патика, Романа Сельського, героя України Бориса Возницького та інших.

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