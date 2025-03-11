В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа, є загиблі (оновлено)

Один із вибухів спричинив пожежу на даху будівлі

Ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Оновлення станом на 19:30

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив, що причини вибуху встановлюються: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

«На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація – згодом», – йдеться у повідомленні Онищук.

До того ж «Укрзалізниця» повідомила, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу.

«На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком», – йдеться у повідомленні.

До слова, 27 січня РФ атакувала Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники оперативно локалізували та загасили пожежу площею 100 кв. м, однак продовжують тушити пожежу площею 500 кв. м. Постраждалих немає.