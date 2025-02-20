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У США дитина покінчила з життям через те, що її сім'я має статус іммігрантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США дитина покінчила з життям через те, що її сім'я має статус іммігрантів
Поліція розслідує смерть дитини внаслідок самогубства після того, як над нею знущалися інші учні, стверджуючи, що її сім'я перебувала в США нелегально
фото: Boys & Girls Club of Cooke County

Дитина зазнавала цькувань у школі, однак не зізнавалася у цьому батькам

Одинадцятирічна дівчинка в Техасі покінчила життя самогубством через те, що її сім'я має статус іммігрантів. Про це повідомляє CNN.

Поліція розслідує смерть дитини внаслідок самогубства після того, як над нею знущалися інші учні, які ображали її, стверджуючи, що її сім'я перебувала в США нелегально. 

«Вони збиралися подзвонити в імміграційну службу, щоб вони могли забрати її батьків і залишити її саму», – сказала мати дівчинки.

Так, одинадцятирічна Джоселін Рохо Карранза померла 8 лютого – через п'ять днів після того, як її мати знайшла її бездиханною в їхньому будинку. «Весь тиждень я чекала на диво – чекала, що моя дочка одужає», – сказала її мати Марбелла Карранза в інтерв'ю. Вона звинувачує керівництво школи у бездіяльності, нібито, вони не поінформували її щодо поведінки дітей у школі.

Нагадаємо, американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на своїй сторінці в соцмережі X. Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд. Про це пише Foxsanantonio.

У публікації Ноем також заявила, що влада суворо припинятиме незаконне перетинання кордону, а злочинцям у США немає місця. Наприкінці прозвучала фраза «Зробимо Америку знову безпечною», що посилає до передвиборного гасла Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить подавати до суду на штати та міста, які перешкоджають боротьбі з нелегальною міграцією.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

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Теги: Адміністрація Президента міністр смерть депортація влада прессекретар дочка дитина соцмережі

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