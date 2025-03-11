Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Івано-Франківську. Рятувальники повідомили нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи в Івано-Франківську. Рятувальники повідомили нові деталі
На вулиці Залізнична в Івано-Франківську виникла пожежа покрівлі багатоквартирного будинка
фото: ДСНС

Внаслідок вибуху людина загинула, ще двоє отримали поранення

Сьогодні, ввечері 11 березня, на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету. Попередньо, одна особа загинула, ще троє травмовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

8 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Згодом, як зауважують рятувальники, на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 400 кв.м.

«Попередньо, загорання сталося внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Рятувальники евакуювали 15 мешканців з під’їзду будинку, чотири людини врятовано. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

Теги: будинок пожежа поранення смерть вибух Івано-Франківськ рятувальники ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах
Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків
12 лютого, 07:36
Засніжені Карпати
Прикордонники застерегли любителів Карпат: вночі температура падає до -30°
19 лютого, 12:20
За попередньою інформацією Ореста Сліпака поховають 28 лютого у Львові
У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака
19 лютого, 15:43
Поліція працює на місці удару
Атака дронів на Київщину: внаслідок удару загинув чоловік (оновлено)
22 лютого, 00:57
Вчора біля російського консульства пролунав вибух
У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство
25 лютого, 11:36
Папа Римський може зректися престолу за станом здоров'я
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
21 лютого, 14:07
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
Ворог вдарив по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа (фото)
8 березня, 07:54
Мер Москви Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
Вибухи у Росії та антиукраїнські заяви Маска: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Росіяни бачили яскраві спалахи в небі
У двох містах Росії пролунали вибухи
Сьогодні, 03:58

Події в Україні

Росіяни вдарили по Донеччині. Загинули дві дитини, які повернулися з евакуації
Росіяни вдарили по Донеччині. Загинули дві дитини, які повернулися з евакуації
Вибухи в Івано-Франківську. Рятувальники повідомили нові деталі
Вибухи в Івано-Франківську. Рятувальники повідомили нові деталі
В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа, є загиблі (оновлено)
В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа, є загиблі (оновлено)
Хто може отримати статус учасника бойових дій? Міноборони додало нову категорію громадян
Хто може отримати статус учасника бойових дій? Міноборони додало нову категорію громадян
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі
DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині
DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
57K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
33K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
7546
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Сьогодні, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua