Вибухи в Івано-Франківську. Рятувальники повідомили нові деталі

На вулиці Залізнична в Івано-Франківську виникла пожежа покрівлі багатоквартирного будинка

Внаслідок вибуху людина загинула, ще двоє отримали поранення

Сьогодні, ввечері 11 березня, на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету. Попередньо, одна особа загинула, ще троє травмовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

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фото: ДСНС

Згодом, як зауважують рятувальники, на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 400 кв.м.

«Попередньо, загорання сталося внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Рятувальники евакуювали 15 мешканців з під’їзду будинку, чотири людини врятовано. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».