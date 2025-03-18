Помер 105-річний пілот, останній з тих, хто вижив у Битві за Британію

Останній пілот Битви за Британію, який вижив, Джон «Педді» Гемінгвей помер у віці 105 років

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття, відзначивши мужність і відданість Гемінгвея

У віці 105 років помер Джон «Педді» Гемінгвей, останній пілот, який брав участь у Битві за Британію під час бомбових та ракетних нальотів Люфтваффе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Гемінгвей був пілотом Королівських Повітряних Сил (RAF), які в 1940 році захищали Велику Британію від Люфтваффе під час Другої світової війни.

У віці 21 років пілот пережив чотири збиття, двічі здійснив аварійні посадки та двічі катапультувався зі свого винищувача Hurricane протягом одного тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття, відзначивши мужність і відданість Гемінгвея, які допомогли завершити Другу світову війну.

Гемінгвей ніколи не вважав себе героєм, називаючи себе «щасливим ірландцем» і підкреслюючи, що героями були його товариші, які загинули.

Після війни Гемінгвей продовжив службу в RAF, вийшовши на пенсію в 1974 році в званні групи капітана. Його смерть знаменує завершення епохи героїчних захисників свободи під час Другої світової війни.

Він сподівався дожити до 106 років, щоб побачити винищувач Hawker Hurricane знову в польоті, оскільки реставрація має завершитися наступного року.