У Пущі-Водиці на трамвайних коліях виявлено тіло закривавленого чоловіка

У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній колії

Тіло загиблого із ножовим пораненням сьогодні виявили перехожі поблизу трамвайної станції «Пуща-Водицька»

У Києві на зупинці «Пуща-Водицька 1» було виявлено тіло закривавленого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона» та поліцію Києва.

Повідомляється, що закривавленого чоловіка помітив екіпаж Муніципальної охорони.

«Під час патрулювання поблизу трамвайної зупинки «Пуща-Водицька 1» екіпаж Муніципальної охорони помітили закривавленого чоловіка. Негайно було викликано швидку допомогу та поліцію», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку та судово-медичний експерт фото: Національна поліція Києва/Facebook

До прибуття медиків чоловік помер. Обставини трагедії наразі з'ясовує поліція.

Обставини та причини смерті чоловіка мають встановити поліцейські фото: Муніципальна охорона/Facebook

Поліцейські повідомили, що тіло загиблого із ножовим пораненням сьогодні виявили перехожі поблизу трамвайної станції «Пуща-Водицька».

На місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку та судово-медичний експерт, які мають встановити обставини вбивства чоловіка у Подільському районі столиці.

Нагадаємо, у селищі Решетилівка Полтавської області 22 лютого зникла дворічна дівчинка. За день правоохоронці знайшли дитину без ознак життя в одному з приміщень на подвір’ї її дому. Дівчинку було жорстоко вбито. Причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано.