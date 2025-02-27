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Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку
Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям
фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі

Ввечері, 27 лютого, росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Попередньо, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

За словами Федорова, 82-річній жінці знадобилася допомога медиків, пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БпЛА. 

Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку фото 1
фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Загиблих і потерпілих не виявлено.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи. 

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Теги: Запоріжжя пожежа смерть росіяни дрон

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