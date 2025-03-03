Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
Зорян Базилевич (перший праворуч) із сином Орестом та внуком Ярославом
фото: facebook.com/jarko.bazylevych

Зорян Базилевич був племінником невістки письменника Івана Франка

Зорян Базилевич, прадід сестер Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, які загинули від російського ракетного удару торік у вересні, помер у віці 94 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис його сина Ореста.

Заупокійне богослужіння за померлим відбудеться 3 березня о 19 годин у Храмі Рівноапостольного Князя Володимира у Львові.

Зорян Базилевич також був племінником невістки письменника Івана Франка.

На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів фото 1
фото: facebook.com/Орест Базилевич

У музеї «Дім Франка», де також повідомили про смерть Базилевича, пригадали, як у 2021 році він разом із дружиною Богданою приходив у музей і «щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу».

«Світла пам'ять світлій людині! Щирі співчуття рідним і всім, хто знав пана Зоряна!» – додали на сторінці музею.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Серед загиблих:

  • Базилевич Емілія –7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Сім'я Базилевичів
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

До слова, в Університеті Індіани у США вшановують памʼять 18-річної Дарії Базилевич, яка разом із мамою та двома сестрами загинула внаслідок російської ракетної атаки на Львів у ніч на 4 вересня. Дарія була волонтеркою, яка з кількома іншими студентами Українського католицького університету (УКУ) допомагала студентам американського університету вивчати українську мову.

Читайте також:

Теги: Львів музеї смерть музей Facebook чоловік дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідчі зʼясовують всі обставини події
У Києві трамвай збив на смерть чоловіка
22 лютого, 23:50
Одна з собак, яку вилучили у жителя Запоріжжя 12 лютого
30 собак в однокімнатній квартирі. До жителя Запоріжжя навідалися зооволонтери
13 лютого, 22:00
Напередодні президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним
«Настав час зупинити безглузду війну». Трамп прокоментував розмову із Зеленським
12 лютого, 21:27
Олена Владімірова пояснила, як її чоловікові вдалося отримати квартиру і гараж за дві гривні
Квартира і гараж – усього за дві гривні. Членкиня ВЛК у Львові задекларувала майно за цікавою ціною
12 лютого, 18:57
Після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано
У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
12 лютого, 17:18
У ДСНС закликали мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номерами 101 або 102
На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинула дитина
7 лютого, 11:46
Співак розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ
Вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ
4 лютого, 11:37
Правоохоронці вилучили у зловмисника зброю
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий
3 лютого, 22:37
Троє чоловіків вимагали гроші у ексзаступника мера
Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»
3 лютого, 18:13

Суспільство

Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося
Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося
На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
РФ планує запускати по Україні одночасно 500 дронів: подробиці від розвідки
РФ планує запускати по Україні одночасно 500 дронів: подробиці від розвідки
Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко
Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 3 березня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 3 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
13K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
12K
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців
8259
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини

Новини

Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося
Сьогодні, 16:42
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Сьогодні, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua