На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
Зорян Базилевич був племінником невістки письменника Івана Франка
Зорян Базилевич, прадід сестер Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, які загинули від російського ракетного удару торік у вересні, помер у віці 94 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис його сина Ореста.
Заупокійне богослужіння за померлим відбудеться 3 березня о 19 годин у Храмі Рівноапостольного Князя Володимира у Львові.
Зорян Базилевич також був племінником невістки письменника Івана Франка.
У музеї «Дім Франка», де також повідомили про смерть Базилевича, пригадали, як у 2021 році він разом із дружиною Богданою приходив у музей і «щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу».
«Світла пам'ять світлій людині! Щирі співчуття рідним і всім, хто знав пана Зоряна!» – додали на сторінці музею.
Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Серед загиблих:
- Базилевич Емілія –7 років;
- Базилевич Дарина – 18 років;
- Базилевич Ярина – 21 рік;
- Базилевич Євгенія – 43 роки;
- Демидова Ірина – 52 роки;
- Погорецький Олександр – 54 роки;
- Арабський Юрій – 55 років.
Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.
Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».
Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами.
До слова, в Університеті Індіани у США вшановують памʼять 18-річної Дарії Базилевич, яка разом із мамою та двома сестрами загинула внаслідок російської ракетної атаки на Львів у ніч на 4 вересня. Дарія була волонтеркою, яка з кількома іншими студентами Українського католицького університету (УКУ) допомагала студентам американського університету вивчати українську мову.
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