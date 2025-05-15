Брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис

Андрій Неліпа зауважив, що його брат був «не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України»

Андрій Неліпа підтвердив загибель брата Максима Неліпи на війні. Зокрема він написав про актора зворушливий пост у Facebook, інформує «Главком».

«На російсько-українській війні загинув брат – відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН «Ковбої Політеха», учасник проєктів «Хто там», «Народна зірка», «Дизель Шоу», «Танці з зірками» та ін. Максим Неліпа, який із початком повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав Збройних сил України», – йдеться у дописі.

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Андрій Неліпа зауважив, що його брат був «не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України».

«Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він «виступав» у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА «запальні» фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його «творчого колективу» у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і «КВН» Маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань», – додав Андрій Неліпа.

Актор Неліпа загинув на фронті фото: NelipaMax/Facebook

Як відомо, телеведучий Максим Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, а потім приєднався до команди «Дизель-шоу, з початком війни долучився до лав ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ. У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

Нагадаємо, що на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Його дружина Тамара Неліпа зазначила, що поки не знає подробиць про загибель чоловіка.