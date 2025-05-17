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Удар по транспорту на Сумщині забрав життя восьми людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по транспорту на Сумщині забрав життя восьми людей
Ворог вдарив по громадському транспорту, який перевозив пасажирів за маршрутом Білопілля – Суми
скриншот з відео

Росія атакувала Сумщину. Удар прийшовся по громадському транспорту. Є жертви та постраждалі. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає «Главком».

На світанку російські війська завдали чергового удару по Сумщині. Ворог вдарив по громадському транспорту, який перевозив пасажирів за маршрутом Білопілля – Суми.

Зазначається, що росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля.

Внаслідок ворожого удару постраждали загинули та постраждали пасажири. За попередньою інформацією загинули вісім людей. Пʼятеро людей поранені. Їх негайно госпіталізують у лікарні.

Як зазначили в ОВА, ворог завдав удару безпілотником «Ланцет».

На місці триває рятувальна операція, працюють всі екстрені служби. Медики надають постраждалим першу допомогу.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість загиблих після ворожої атаки. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох. Пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Як відомо, один чоловік загинув на місці, одна людина померла дорогою до лікарні, ще одна людина померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік.

До слова, у ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Удар прийшовся по території Шосткинської громади.

За попередніми даними, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.

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Теги: обстріл Сумщина ворог смерть

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