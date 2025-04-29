Пішов з життя легендарний польський кіберспортсмен
Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється
Кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року. Про це повідомляє «Главком».
Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.
«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic
На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.
Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.
Нагадаємо, двоє учасників напівмарафону в Алма-Аті (Казахстан), 84-річний Аккоян Рсалієв і 21-річний Нурбол Ахмаді, померли під час забігу в неділю, 20 квітня.
Обидва учасники долали дистанцію напівмарафону (21,1 км) та були постійними учасниками забігів у даній гонці. Рсалієв впав на першому кілометрі дистанції, за хвилину до нього під'їхала бригада швидкої допомоги, пульсу не було. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.
Ахмаді знепритомнів на 16-му кілометрі. Смерть настала до приїзду реанімаційної бригади. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність.
До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.
Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.
36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.
Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.
Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.
Коментарі — 0