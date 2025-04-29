Пішов з життя легендарний польський кіберспортсмен

Ратушняк продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється

Кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року. Про це повідомляє «Главком».

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.

«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic

На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.

Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.

Нагадаємо, двоє учасників напівмарафону в Алма-Аті (Казахстан), 84-річний Аккоян Рсалієв і 21-річний Нурбол Ахмаді, померли під час забігу в неділю, 20 квітня.

Обидва учасники долали дистанцію напівмарафону (21,1 км) та були постійними учасниками забігів у даній гонці. Рсалієв впав на першому кілометрі дистанції, за хвилину до нього під'їхала бригада швидкої допомоги, пульсу не було. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії.

Ахмаді знепритомнів на 16-му кілометрі. Смерть настала до приїзду реанімаційної бригади. Попередній діагноз – тромбоемболія легеневої артерії, гостра серцева недостатність.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.