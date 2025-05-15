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У Мексиці сталась автотроща: загинуло більше 20 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Мексиці сталась автотроща: загинуло більше 20 людей
Внаслідок аварії загинуло більше 20 людей
фото з відкритих джерел

Точна кількість осіб, які перебували в транспортних засобах, поки не встановлена. Поліція проводить розслідування

У Мексиці сталась автороща. Внаслідок зіткнення кількох транспортних засобів загинуло щонайменше 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що ДТП сталась на автомагістралі, що з'єднує штати Оахака та Пуебла в Мексиці.

Міністр внутрішніх справ Пуебли Самуель Агілар повідомив, що аварія сталась за участі трьох транспортних засобів За його словами, поки невстановлена ​​кількість інших людей отримує медичну допомогу від травм.

Точна кількість осіб, які перебували в транспортних засобах, поки не встановлена. Поліція проводить розслідування.

Мексиканська газета La Jornada повідомила, що смертельне лобове зіткнення сталося, коли цементовоз намагався обігнати інший транспортний засіб, перш ніж перетнути смугу руху на зустрічну та зіткнутися з автобусом, а потім лоб у лоб врізався у фургон.

Згідно з повідомленням, вантажівка після зіткнень загорілася.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса на півдні Мексики забрала життя 41 людини.

Автобус, який перевозив 48 людей, зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули 38 пасажирів і двоє водіїв. Водій вантажівки  внаслідок аварії також загинув.

Також ми писали, що у центральній Мексиці автобус перевернувся внаслідок зіткнення з причепом, який відчепився від вантажівки, що перевозила кукурудзу. В результаті аварії загинули 24 особи, ще п'ятеро отримали травми. 

До слова, щонайменше 18 людей загинули і 33 зазнали поранень у результаті падіння автобуса зі скелі у західному штаті Наярит у Мексиці. 

Теги: ДТП смерть аварія Мексика

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