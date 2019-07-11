«Укрспортзабезпечення»: Керівництво Мінмолодьспорту перед легкоатлетичним Євро втратило чотири мільйони



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На відкритті чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств Ігор Жданов виглядав трохи збентеженим. Не дарма він назвав багатоборства єдиноборствами Іван Вербицький

Тарас Сириця розповів, як пани Жданов і Гоцул недозаробили на спортивному святі в Луцьку

Керівник «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця, якого намагається, але наразі не може звільнити з цієї посади Міністерство молоді і спорту, розповів, що очільники Мінмолспорту, пани Ігор Жданов та Ігор Гоцул не змогли збагатитися в процесі підготовки до командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств.

«Проведення в Україні цього чемпіонату стало приводом для Гоцула і Жданова традиційно підзаробити грошенят, влаштувати політичні піар-заходи за державні кошти та прислужитися й поплазувати перед впливовими людьми. Мовляв, може, і нас колись хтось прихистить в скрутну хвилину, - пише пан Тарас у себе в «Фейсбуку». - Нібито для забезпечення зазначеного заходу Гоцул разом зі Ждановим вирішили, що необхідно здійснити закупку обладнання. Насправді у паспорті бюджетної програми на 2019 рік закупка до цього заходу передбачена взагалі не була. Тим не менш, Жданов видав накази про закупівлю обладнання та інвентарю на загальну суму у 13 000 000, а точніше 12 999 980 грн. з рішучим планом, що переможцем торгів має стати ТОВ «Нікоспорт».

Саме це ТОВ «Нікоспорт» разом зі знаменитим ТОВ «Атлетика Віва» стало предметом дослідження Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо вчинення антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на спотворення результатів торгів. Але це окрема тема, яка буде висвітлена найближчим часом.

Отже, традиційно під це ТОВ міністром виписувалися технічні вимоги, збиралися в міністерстві наради на яких авторитетно зазначалося, що якщо обладнання буде закуплено не у ТОВ «Нікоспорт», то відбудеться зрив заходу, а це, у свою чергу, підірве імідж країни. Оцініть, які аргументи використовують ці колгоспники, коли мова йде про «підзаробити». Торгують не чим іншим, як іміджем країни.

Але в системі «Прозорро» відбулися справжні торги, за результатами яких, завдяки чесній принциповій позиції працівників управління «Укрспортзабезпечення» для Жданова з Гоцулом традиційно «щось пішло не так» і ТОВ «Нікоспорт» традиційно, як і ТОВ «Атлетика Віва» програли. В результаті чого, вже також традиційно, була отримана економія у 4 229 604 грн. Тобто, це кошти, які підуть знову ж таки на закупівлю додаткового обладнання для українського спорту, а не в кишені гоцулів-жданових. Разом з тим, не дивлячись на погрози зіпсувати імідж країни, чемпіонат проведений. Як стверджує перший заступник, «з абсолютним позитивом». От і вір їм».