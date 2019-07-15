Вхід по дрес-коду і за паспортами: завтра Зеленський має зустрітися із провідними спортсменами



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Президент Зеленський - людина вельми спортивна NikLife

Президент має приїхати до атлетів на олімпійську базу в Конча-Заспу

Завтра, 16 липня, о 10:30 на олімпійській базі в Конча-Заспі президент України Володимир Зеленський зустрінеться з провідними українськими спортсменами, найперше – чемпіонами і призерами ІІ Європейських ігор.

Явка атлетів хоч і не примусова, але обов’язкова. Тих спортсменів, які перебували на змаганнях чи зборах за кордоном, попрохали після повернення додому не відпочивати, а прибути на базу. При цьому захопити з собою паспорти і правильний комплект форми. Той, у якому українці виступали на Європейських іграх. Щоб не виникало непорозумінь, усім причетним вислали взірці на відповідних світлинах, які публікуємо нижче.

Очікується, що на зустрічі пан Зеленський вручатиме державні нагороди.

Формат розмови наразі невідомий. Так як не зрозуміло, в актовому залі чи на вулиці відбудеться зустріч. Організацією займаються офіс президента. Всі учасники події мають з’явитися на базі о 9:30. Списки запрошених є у наявності Національного олімпійського комітету. Втім, списки закриті. Як і не афішує поки ніхто сам факт зустрічі.

Правда, стовідсоткової певності, що події знову не відмінять, ні в кого немає. Річ у тім, що перше «побачення» «Слуги народу» з народом спортивним було заплановане на 4 липня. Про відміну заходу спортсменів повідомили ввечері, 3 липня.

Зауважимо, що за півсотні днів на посаді Володимир Зеленський поки так і не знайшов можливості зустрітися з атлетами. Нинішня здибанка начебто була ініційована після публічного відеозвернення до Володимира Олександровича від борця Жана Беленюка і гімнаста Олега Верняєва. Пізніше колег хотіли підтримати боксери Олександр Хижняк, Віктор Вихрист та Євген Барабанов. Але відповідний запис зі сторінок цих мужніх людей чомусь щез через лічені години після появи.