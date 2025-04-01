Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер експрезидент Міжнародної федерації гандболу та колишній очільник МЗС Австрії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Помер експрезидент Міжнародної федерації гандболу та колишній очільник МЗС Австрії
Ланц був членом міської ради Відня, працював міністром транспорту, внутрішніх та закордонних справ Австрії
фото: IHF

Ланц очолював Міжнародну федерацію гандболу з 1984 по 2000 рік

Колишній президент Міжнародної федерації гандболу (IHF) Ервін Ланц помер 29 березня у віці 94 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IHF.

Ланц керував Австрійською федерацією гандболу з 1977 до 1995 року, а потім очолював IHF з 1984 по 2000 рік. Він був почесним президентом обох організацій.

Також Ланц займався політикою: був членом міської ради Відня, працював міністром транспорту, внутрішніх та закордонних справ Австрії.

«Будучи президентом, він невпинно виступав на захист гандболу, працюючи над тим, щоб зробити цей вид спорту більш відомим та популярним. З глибоким сумом я висловлюю свої найглибші співчуття від імені Міжнародної федерації гандболу. Його лідерство, відданість справі та пристрасть до гандболу були справді чудовими, і його втрата відчувається не лише IHF, а й усією світовою гандбольною спільнотою», – сказав президент IHF Хассан Мустафа.

Нагадаємо, у віці 68 років помер батько восьмиразового олімпійського чемпіона Усейна Болта Велслі Болт.

«Містер Болт був батьком світової ікони та сильною, тихою силою, яка стояла за одним із найбільших синів Ямайки. Його присутність, підтримка та керівництво допомогли сформувати спадщину, яка продовжує надихати світ», – зазначив прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

Раніше Велслі разом із дружиною Дженніфер Болт керував невеликим продуктовим магазином на Ямайці. Сімейна пара часто відвідувала змагання, у яких брав участь Усейн Болт.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Теги: смерть гандбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Річарда Самарела разом з дружиною Ліною знайшли мертвими
У США за загадкових обставин помер ексменеджер Bloomberg із сім'єю
Вчора, 10:27
Літак мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурасу
У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту
18 березня, 05:11
Останній пілот Битви за Британію, який вижив, Джон «Педді» Гемінгвей помер у віці 105 років
Помер 105-річний пілот, останній з тих, хто вижив у Битві за Британію
18 березня, 02:27
У півфіналі 17-річна українка перемогла 30-річну канадку Леонору Маккіннон
17-річна фехтувальниця Максименко здобула перше у кар'єрі золото Гран-прі
17 березня, 12:23
Трагедія в київському метро: чоловік потрапив під потяг, три станції зачинено
Трагедія в київському метро: чоловік потрапив під потяг, три станції зачинено
9 березня, 23:14
Заключний проїзд – із часом у 53.61 секунди – дозволив Владиславу завершити чемпіонат четвертим
Найкращий результат в історії. Гераскевич зупинився за крок від медалі чемпіонату світу
7 березня, 22:18
Дмитро Підручний є лідером чоловічої збірної України з біатлону
Коли вболівати за українців. Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону
5 березня, 17:29
Журавльов протягом багатьох років виховував молоді таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо»
Пішов з життя видатний футболіст «Динамо»
5 березня, 10:28
Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
4 березня, 10:19

Новини

Помер експрезидент Міжнародної федерації гандболу та колишній очільник МЗС Австрії
Помер експрезидент Міжнародної федерації гандболу та колишній очільник МЗС Австрії
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу
Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
322K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
76K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
68K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
32K
Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua