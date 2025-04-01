Помер експрезидент Міжнародної федерації гандболу та колишній очільник МЗС Австрії

Ланц був членом міської ради Відня, працював міністром транспорту, внутрішніх та закордонних справ Австрії

Ланц очолював Міжнародну федерацію гандболу з 1984 по 2000 рік

Колишній президент Міжнародної федерації гандболу (IHF) Ервін Ланц помер 29 березня у віці 94 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IHF.

Ланц керував Австрійською федерацією гандболу з 1977 до 1995 року, а потім очолював IHF з 1984 по 2000 рік. Він був почесним президентом обох організацій.

Також Ланц займався політикою: був членом міської ради Відня, працював міністром транспорту, внутрішніх та закордонних справ Австрії.

«Будучи президентом, він невпинно виступав на захист гандболу, працюючи над тим, щоб зробити цей вид спорту більш відомим та популярним. З глибоким сумом я висловлюю свої найглибші співчуття від імені Міжнародної федерації гандболу. Його лідерство, відданість справі та пристрасть до гандболу були справді чудовими, і його втрата відчувається не лише IHF, а й усією світовою гандбольною спільнотою», – сказав президент IHF Хассан Мустафа.

Нагадаємо, у віці 68 років помер батько восьмиразового олімпійського чемпіона Усейна Болта Велслі Болт.

«Містер Болт був батьком світової ікони та сильною, тихою силою, яка стояла за одним із найбільших синів Ямайки. Його присутність, підтримка та керівництво допомогли сформувати спадщину, яка продовжує надихати світ», – зазначив прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

Раніше Велслі разом із дружиною Дженніфер Болт керував невеликим продуктовим магазином на Ямайці. Сімейна пара часто відвідувала змагання, у яких брав участь Усейн Болт.

Як повідомлялося, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.