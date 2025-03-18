Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту
Літак мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурасу
фото ілюстративне

Внаслідок авіакатастрофи загинуло шестеро людей

Літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту на острові Роатан у Гондурасі. Повідомляється про шістьох загиблих, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Начальник пожежної служби Роатану повідомив, що вісім пасажирів, ймовірно, все ще перебувають у літаку. Зазначається, що літак впав у воду незабаром після зльоту.

Літак Jetstream перевозив гондурасський перевізник Lanhsa, перевозив 18 пасажирів, включаючи трьох членів екіпажу.

Згідно з маніфестом рейсу, який показали місцеві ЗМІ, серед пасажирів були громадянин США, громадянин Франції, а також двоє неповнолітніх.

Літак мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурасу.

Нагадаємо, що винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань, про це повідомляє «Главком» із посиланням The Epoch Times.

Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також ми писали, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих.

Читайте також:

Теги: авіакатастрофа літак смерть Гондурас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп у Конгресі, 5 березня 2025 рік
Виступ Трампа перед Конгресом. Що лякає більше всього?
5 березня, 15:33
Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів
Івасюку сьогодні виповнилося б 76 років. Яким був основоположник української естради
4 березня, 10:19
За попередньою інформацією Ореста Сліпака поховають 28 лютого у Львові
У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака
19 лютого, 15:43
Зображення від 3 березня 2025 року показує верхню частину фюзеляжу Іл-76
КНДР майже завершила будівництво першого літака-розвідника: фото із супутників
6 березня, 08:15
Дейв Сінглтон описав те, що побачив під час зупинки серця
Британець пережив зупинку серця та розповів про те, що побачив у потойбічному світі
28 лютого, 02:44
39-річну Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в квартирі в Нью-Йорку
Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг
26 лютого, 20:53
На місці зіткнення сталась масштабна пожежа
У США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих
10 березня, 02:05
Несправності у туалеті перетворили переліт пасаажирів на жах
Заручники неба: пасажири літака 20 годин провели в літаку через зламані туалети
10 березня, 11:35
Винищувач майже вертикально увійшов у землю і вибухнув
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
15 березня, 22:31

Соціум

Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
Ізраїль завдає масштабних ударів по цілях ХАМАС у секторі Гази (оновлено)
У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту
У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту
Латвія може закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією: названо причину
Латвія може закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією: названо причину
Помер 105-річний пілот, останній з тих, хто вижив у Битві за Британію
Помер 105-річний пілот, останній з тих, хто вижив у Битві за Британію
Опитування показало, скільки американців підтримують Росію
Опитування показало, скільки американців підтримують Росію
Канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub на тлі митної війни
Канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub на тлі митної війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
46K
Канада скасовує поїздки до США: те саме роблять ще дві країни Європи
23K
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком
15K
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
13K
Фінляндія відмовилася постачати США курячі яйця

Новини

18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua