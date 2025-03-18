У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту

Внаслідок авіакатастрофи загинуло шестеро людей

Літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту на острові Роатан у Гондурасі. Повідомляється про шістьох загиблих, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Начальник пожежної служби Роатану повідомив, що вісім пасажирів, ймовірно, все ще перебувають у літаку. Зазначається, що літак впав у воду незабаром після зльоту.

Літак Jetstream перевозив гондурасський перевізник Lanhsa, перевозив 18 пасажирів, включаючи трьох членів екіпажу.

Згідно з маніфестом рейсу, який показали місцеві ЗМІ, серед пасажирів були громадянин США, громадянин Франції, а також двоє неповнолітніх.

Літак мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурасу.

Нагадаємо, що винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань, про це повідомляє «Главком» із посиланням The Epoch Times.

Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також ми писали, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих.