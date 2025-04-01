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У США за загадкових обставин помер ексменеджер Bloomberg із сім'єю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У США за загадкових обставин помер ексменеджер Bloomberg із сім'єю
Річарда Самарела разом з дружиною Ліною знайшли мертвими
фото: Lina M Zapata/Facebook

Колишній менеджер Bloomberg був знайдений мертвим у своєму будинку разом з дружиною та донькою

У Південній Кароліні виявили мертвими колишнього менеджера Bloomberg Річарда Самарела, його дружину Ліну та дев'ятирічну доньку Саманту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

«Тіла багатої пари та їхньої маленької доньки були знайдені в їхньому особняку в Південній Кароліні в п'ятницю, і поліцейські оприлюднили мало подробиць загадкової смерті», – пише видання.

Колишній менеджер Bloomberg Річард Самарел був знайдений мертвим у своєму будинку разом з дружиною та донькою. Двоє інших дітей – дочка і син – у момент події були в школі.

Поліцейські розкрили мало додаткових подробиць про смерті – у тому числі про те, чи були вони вбиті, чи загинули внаслідок якогось нещасного випадку – але, «загрози для громадськості» немає, йдеться в заяві офісу шерифа.

Раніше у США за загадкових обставин помер колишній співробітник OpenAI, який напередодні загибелі публічно критикував компанію. Як повідомляє Bild, Сухір Баладжі був знайдений мертвим у Сан-Франциско. Поліція виявила його тіло у квартирі після звернення друзів. Експертиза підтвердила, що причиною смерті став суїцид.

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Теги: США смерть

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